В начале декабря группа народных депутатов зарегистрировала в Раде проект закона № 6401 по обеспечению прозрачности местного самоуправления, которым хотят закрепить обязательность обязательность онлайн-трансляций сессий местных советов.

Об этом свидетельствует текст законопроекта, обнародованный на сайте ВРУ.

Данным проектом предлагается внести изменение в закон «О местном самоуправлении в Украине». Его инициировал 31 депутат. Кроме онлайн-трансляций, предлагают сделать обязательными публикацию приложений к решениям и проектам решений советов, повесток дня постоянных комиссий, а также создание открытого реестра объектов права коммунальной собственности территориальных громад.

Трансляции сессий, согласно тексту законопроекта, должны быть обнародованы на сайте совета и бессрочно храниться.

Напомним, в начале ноября 2021 года в Николаевском городском совете запустили систему ограничения входа для посетителей и журналистов. Тогда управляющий делами исполнительного комитета Андрей Волков прокомментировал данные ограничения. Он напомнил, что в октябре на третьем этаже мэрии проводились учения Службы безопасности Украины. Выяснилось, что по их результатам СБУ направила письмо с требованиями контролировать всех посетителей мэрии Николаева. Теперь они должны будут говорить, к кому именно и по какому вопросу хотят обратиться. После чего охранники записывают эту информацию, звонят представителю мэрии, к которому пришел посетитель, он спускается к пропускному пункту и забирает своего гостя.

Позже управляющий делами исполкома Андрей Волков озвучил ещё одну версию, почему ограничили доступ в здание городского совета для журналистов. По его словам, одной из проблем для чиновников является то, что всё сказанное ими превращается в новость, отчего они испытывают дискомфорт и не могут на рабочих совещаниях в присутствии СМИ вести себя также, как в их отсутствие.

В мэрии Николаева также рассказали, что доступ в здание городского совета ограничен в связи с постановлением Кабинета Министров Украины №939 «Для служебного пользования».

При этом юрист Института Массовой информации Роман Головенко рассказал, что постановление Кабинета Министров Украины №939 «Для служебного пользования» не может запрещать доступ гражданам в здание горсовета Николаева, поскольку документ не обнародован.

Несколькими месяцами ранее в горсовете велись дискуссии о процедуре допуска работников СМИ в связи с установкой при входе новых турникетов.