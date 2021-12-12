Управление капитального строительства Николаевского городского совета «освоило» только 73,3 миллиона гривен из выделенных 168,1 миллиона гривен в бюджете города на 2021 год, что составляет всего 43,6% от общей суммы.

Соответствующая информация по состоянию на 3 декабря 2021 года опубликована на сайте Николаевского городского совета, пишут НикВести.

Чиновникам управления капстроительства удалось израсходовать всего 42,1% денег, предусмотренных на капитальные расходы – 68,2 миллиона гривен из запланированных 162,2 миллиона гривен.

Например, на капитальные ремонты потратили больше 37 миллионов гривен из 94,4 миллиона гривен – это лишь 39,2% от суммы. При этом на реконструкцию и реставрацию объектов было выделено 40,4 миллиона гривен, однако использовано 14,9 миллиона гривен, что составляет 37%.

Больше всего средств чиновники управления капстроительства освоили в разделе реставрации памятников культуры, истории и архитектуры – из запланированных 3,1 миллиона гривен освоено 2,8 миллиона гривен, что составляет 91,2% от выделенной суммы.

В то же время деньги на текущие расходы использованы на 86,5% – 5,1 миллион гривен из 5,9 миллиона гривен. Сюда входят зарплаты, командировки, оплата коммунальных услуг, а также других услуг, например, по уборке улиц, покосу газонов, уходу за зелеными зонами и т.д.

В целом, по состоянию на 3 декабря текущего года, управление капстроительства не освоило больше половины от запланированных средств – это 94,7 миллиона гривен.

Отметим, что похожая ситуация с освоением денег бюджета Николаева и в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и Департамента энергетики и энергосбережения. Там «освоили» только 362 миллиона гривен из выделенных 780 миллионов (46,5%) и 43,2 миллиона гривен из выделенных 103,4 миллиона (41,8%) соответственно.

Ранее НикВести сообщали, что общая сумма внесенных чиновниками мэрии Николаева предложений к городскому бюджету на 2022 год составляет порядка 2 миллиардов гривен.

Напомним, глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что бюджет города на следующий год нужно принимать в срочном порядке, чтобы не дать государству лишить город денег.

Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская заявила, что не будет голосовать за бюджет города на 2022 год, пока чиновники подробно не обсудят и не согласуют его с депутатами.

Ранее первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков заявил, что на этой неделе выйдет к депутатам с информацией по бюджету города на 2022 год, чтобы они успели детально ознакомиться и внести свои изменения. Ранее с таким требованием выступила глава фракции партии «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская. Она была возмущена, что за полтора месяца до конца 2021 года депутатам до сих пор не презентовали проект бюджета Николаева на следующий год. Поэтому она потребовала от Виталия Лукова организовать соответствующий доклад для депутатов.