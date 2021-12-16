Николаевский городской голова Александр Сенкевич положительно высказался о проекте новой структуры исполнительных органов городского совета, разработанном депутатом от партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Максимом Невенчанным.

Эту тему обсудили в эфире политического ток-шоу «Битва за місто».

Мэр указал, что предложение актуально из-за необходимости уменьшения количества главных распорядителей бюджетных средств и обслуживающего персонала.

— Вы знаете, я часто слышу от Максима Невенчанного как депутата от «ОПЗЖ», который говорит, а давайте объединим все департаменты, управления в департамент инфраструктуры и разделим его по направлениям – энергетики, дорожного строительства, жилого фонда. Я не вижу здесь ничего плохого. Действительно, уменьшение количества главных распорядителей уменьшит количество обслуживающего персонала: бухгалтеров, деловодов и так далее. Это все правильно. Мы внесем структуру ни Невенчанного, ни Сенкевича, а структуру наиболее эффективную. Я надеюсь, что в начале года мы сделаем это, чтобы в первом квартале разобраться с этим полностью, – сказал Александр Сенкевич.

Ранее Максим Невенчанный предложил переформатировать структуру заместителей городского головы, оставив ее в таком виде: заместитель по пространству (еще рабочее название — заместитель по форме (ЖКХ и инфраструктуре), заместитель по содержанию, первый заместитель и управляющий делами.

Также он отметил, что по этой реформе всего структура будет включать примерно 700 человек.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич анонсировал на конец октября 2021 года кадровые изменения в мэрии, однако по состоянию на декабрь 2021 года рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов горсовета ещё не предоставила свои предложения. Позже Александр Сенкевич рассказал о планах внедрить опыт работы исполнительных органов местного самоуправления Мариуполя при формировании новой структуры мэрии.

Напомним, 6 мая был обнародован проект реформы мэрии Николаева, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139. Тогда городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что структуру исполнительного комитета горсовета возможно будет изменить ближе к следующему году.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор предложил не рассматривать новые кадровые назначения до тех пор, пока рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета не предложит проект реформы.

Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько рассказал, что сокращение кадров в органах исполнительной власти горсовета, то есть увольнение около 400 человек, вряд ли пройдет в один этап до конца этого года.

Отметим, что рабочая группа для разработки новой структуры исполнительных органов мэрии Николаева была создана в ноябре 2017 года, ее возглавил секретарь горсовета Татьяна Казакова. Однако уже через два месяца, в январе 2018 года, Татьяна Казакова, которая на тот момент исполняла обязанности городского головы, призналась, что рабочая группа себя не оправдала, и она сама взялась за разработку новой структуры исполнительных органов мэрии Николаева.

Помимо этого, в мае 2019 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хотел бы изменить структуру мэрии Николаева и сделать ее более гибкой.