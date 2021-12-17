Депутат Николаевского областного совета от «Европейской солидарности», экс-глава совета Виктория Москаленко считает, что проект решения о том, чтобы дать разрешение аэропорту на кредит, содержит массу рисков.

Об этом она сказала в программе «Добрый вечер» на телеканале «НИС-ТВ».

Ведущий Виталий Мехеда напомнил, что глава облгосадминистрации Виталий Ким недавно пообещал, что коммунальное предприятие «Николаевской международный аэропорт» включат в госпрограмму финансирования.

— Я, когда увидела этот проект решения, была в шоке, знаете от чего? Вы говорите, были позитивные впечатления. Но люди почему-то забывают о лжи, которая на это накладывается. Я скажу в чем ложь. У вас (на программе, — прим.) была глава областного совета. Была новость, что деньги на аэропорт найдут. И в этот же день нам подсовывают этот проект. В студии она не сказала про кредит, — отметила Виктория Москаленко.

Депутат заявила о рисках, которые содержит текст проекта решения. В частности, там не указаны сумма кредитной линии, перечень имущества, которое собираются отдать под залог, уполномоченное на подписание документов лицо.

— Проект решения не содержит ни суммы, ни срока, ни какое имущество будет отдаваться под залог. И самое главное для меня и, думаю, для депутатов — кто удет подписывать кредитный договор и овердрафт? Директор, который сегодня есть, — не директор. Он временно исполняющий обязанности. На 6 месяцев его назначил Ким с испытательным сроком. Я пересмотрела все аналогичные проекты решений в других советах. Например, Винницкий горсовет давал разрешение на кредит. Там в проекте решения полностью указан перечень имущества и директор уполномочен подписывать, — сказала она.

Виктория Москаленко

Виктория Москаленко считает, что прежде чем принимать решения о том, чтобы брать какие-либо кредиты, необходимо утвердить стратегию предприятия и поискать другие источники финансирования.

— Сначала давайте выслушаем на сессии директора. Ту стратегию, которую предлагал и Барна, и он. С Барны мы тоже требовали стратегию. Но с Барной мы приняли программу развития, это хотя бы какая-то база, на которой сегодня все и строится. Сегодня для меня было немного странно, что при существовании «Большого строительства» мы будем брать кредит. В этом и проблема. В этой лжи. Что тут говорят, что много денег и все прекрасно, а тут мы берем кредит, — отметила она.

Депутат считает, что также формулировка о предоставлении разрешения об открытии кредитной линии и овердрафта является непонятной и неконкретной.

— Скажите, пожалуйста, что это такое, не мутите воду. И так мутно в этом аэропорту, — сказала она.

Напомним, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева просит премьер-министра Дениса Шмыгаля 1,2 миллиарда гривен на развитие международного аэропорта «Николаев». Виталий Ким снова пообещал, что «Николаевский международный аэропорт» включат в госпрограмму финансирования.

При этом 14 декабря, депутаты Николаевского городского совета поддержали выделение из бюджета города 14,5 миллионов гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».

Губернатор Николаевщины, депутат горсовета Виталий Ким внес правку к бюджету города, которой предложил выделить 14,5 миллионов гривен на развитие николаевского аэропорта. Эти средства он предложил снять с Департамента энергетики и энергосбережения городского совета, за счет уменьшения расходов спецфонда. В частности 12,7 миллиона гривен – с мероприятий по энергосбережению жилых домов и 1,8 миллиона гривен – с реконструкции и термомодернизации образовательных учреждения.

Также исполняющий обязанности директора «Николаевского международного аэропорта» Пётр Кызым попросил выделить из бюджета области 25 миллионов гривен для решения «точечных» проблем предприятия. Позже стало известно, что КП «Николаевский международный аэропорт» собирается открыть кредитную линию под залог своего имущества.

Помимо этого сообщалось, что часть техники, передачу которой на баланс аэропорта в октябре 2020 года согласовал облсовет, забрали другие аэропорты. Депутат облсовета Александр Мосин заявил, что перед сменой руководства «Николаевского международного аэропорта», его счета были обнулены, а на свободные средства были объявлены тендеры.