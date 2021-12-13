Николаевская областная власть усиленно работает над тем, чтобы «Николаевский международный аэропорт» включили в государственную программу развития аэропортов в 2022 году.

Об этом глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал во время своего отчета в сессионном зале Николаевского облсовета, сообщает корреспондент НикВести.

Он отметил, что вместе главой облсовета Анной Замазеевой работает в «усиленном режиме», чтобы запустить новые рейсы в аэропорту, а также включить его в государственную программу.

— Все будет хорошо. Мы работаем с Анной Замазеевой в экстренном режиме. И сейчас, как я и анонсировал, мы хотим, чтобы в январе полетел рейс в Киев на «Жуляны». Сейчас решаем операционные проблемы относительно финансирования, чтобы мы могли быть в программе аэропортов (государственного финансирования, — прим.) на 2022 год, — сказал Виталий Ким.

Напомним, в декабре прошлого года Виталий Ким также обещал, что «областная власть приложит усилия», чтобы аэропорт включили в государственную целевую программу развития аэропортов.

В ходе своего сегодняшнего отчета глава Николаевской облгосадминистрации заявил, что областная власть ждет, что горсовет Николаева направит субвенцию на развитие областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт».

В свою очередь, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева просит у премьер-министра Дениса Шмыгаля 1,2 миллиарда гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».

Ранее исполняющий обязанности директора «Николаевского международного аэропорта» Пётр Кызым попросил выделить из бюджета области 25 миллионов гривен для решения «точечных» проблем предприятия.

Также сообщалось, что часть техники, передачу которой на баланс «Николаевского международного аэропорта» в октябре 2020 года согласовал облсовет, забрали другие аэропорты.

Кроме того, оказалось, что перед сменой руководства «Николаевского международного аэропорта», его счета были обнулены, а на свободные средства были объявлены тендеры.

Ранее депутат горсовета Максим Невенчанный заявил, что исполнять обязанности директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» назначили далекого от проблем отрасли человека.

Напомним, что и.о. директора аэропорта Пётр Кызым рассказал, что у предприятия не осталось необходимых для работы в зимний период реагентов.

Ранее в компании «Windrose Airlines» сообщили, что приостанавливают рейсы из аэропортов Черновцов, Ужгорода, Николаева и Херсона из-за их неготовности к оперированию в зимний период. Однако в николаевском аэропорту заявили, что авиакомпания прекращает работу в связи с отсутствием спроса на рейс «Николаев–Киев».

Отмечалось, что такая ситуация была 1 с 2020 году. В частности, в августе прошлого года, аэропорт Николаева впервые за 13 лет принял первый регулярный рейс из Киева, который выполняла компания «Windrose Airlines». Однако, в декабре того же года авиакомпания временно прекратила выполнять регулярные рейсы в Киев из Николаевского международного аэропорта до весны 2021 года.