В субботу, 18 декабря, планово-бюджетная комиссия горсовета Николаева рассмотрела проект бюджета города на 2022 год — заседание не анонсировалось, СМИ не приглашали, также не транслировали на официальном канале в YouTube.

О заседании в Fаcebook сообщил депутат горсовета Дмитрий Сичко.

Он опубликовал фото и подписал: «Уважаемые наши жены и мужья, суббота, мы на бюджетной комиссии, а не в загуле. Бюджет города-2022».

На сайте горсовета единственная анонсированная бюджетная комиссия назначена на понедельник, 20 декабря, на 12:00.

ближайшая повестка дня бюджетной комиссии опубликована на 20 декабря

Традиционной трансляции не было

В мэрии Николаева прогнозируют, что доходы бюджета города на следующий год составят 5,1 миллиарда гривен. Расходов запланировали на 300 миллионов больше.

Напомним, глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что бюджет города на следующий год нужно принимать в срочном порядке, чтобы не дать государству лишить город денег.

В свою очередь, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская заявила, что не будет голосовать за бюджет города на 2022 год, пока чиновники подробно не обсудят и не согласуют его с депутатами.

Недавно депутатам раздали предложения главных распорядителей бюджетных средств к проекту бюджета Николаева-2022. Общая сумма внесенных чиновниками мэрии Николаева предложений к городскому бюджету на 2022 год составляет порядка 2 миллиардов гривен.

Ранее НикВести писали о том, сколько денег из бюджета-2021 не учпели освоить главные распорядители средств. Например, Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета «освоил» только 43,2 миллиона гривен из выделенных 103,4 миллиона гривен в бюджете города на 2021 год, что составляет всего 41,8% от общей суммы.

Похожая ситуация с освоением денег бюджета Николаева и в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства. Там «освоили» только 362 миллиона гривен из выделенных 780 миллионов в городском бюджете на 2021 год. Это всего 46,5% от общей суммы.

Директор антикоррупционного департамента Николаевского городского совета Андрей Ермолае рассказал, что сумма неосвоенных Департаментом жилищно-коммунального хозяйства в 400 миллионов гривен еще изменится, поскольку только в конце декабря будут закрыты все акты выполненных работ.