Светлана Федорова

Директор Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова заявила, что начальник управления здравоохранения ОГА Максим Безносенко отказался согласовывать ей 3 дня отпуска.

Ответ облздрава на ее заявление об отпуске и телефонный разговор с Максимом Безносенко она опубликовала в своем Тelegram-канале.

В управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации ей ответили, что органом управления медучреждения является областной совет. И именно с ним она обязана согласовывать отпуск или командировку.

Получив ответ, Светлана Федорова позвонила Максиму Безносенко и потребовала объяснений.

— Вы сейчас нарушаете КЗоТ, нарушаете закон. На каком основании? Я имею 41 день календарного отпуска. Вы — орган управления. Мне не сообщал облсовет, что он изменил орган управления. В таком случае вообще ко мне не обращайтесь. Если вы мне никто, какое право тогда вы имеете заходить на территорию больницы с комиссиями, рассказывать, что вы начальник. Кто вы тогда такой? — сказала Светлана Федорова.

Максим Безносенко ответил, что в ее контракте указано, что органом управления имуществом является Николаевский облсовет, который и имеет право согласовывать отпуска.

Максим Безносенко

По мнению Светланы Федоровой, формулировка «имеет право» не обязывает облсовет это делать. Она отметила, что всегда заявление на отпуск ей подписывал обздрав, в том числе и несколько раз в этом году.

Главврач «инфекционки» заявила, что намерена судиться с управлением здравоохранения.

— Если вам нужно «погодження», вы как облздрав берете мое заявление и радостно бежите «погоджуете» с тем, с кем вам хочется. Хоть с очаковским раввином. Если вы импотент и не можете подписать его сами, как управитель-организатор. Но меня поставьте в изветсность после того, как вам «погодять» или «не погодять». Но свои проблемы решайте сами, — добавила она.

Напомним, ранее Светлана Федорова прокомментировала результаты проверки мониторинговой группы Минздрава, обвинив ее членов и министра здравоохранения Виктора Ляшко во лжи. Она заявила, что выводы комиссии — это «гнусная и циничная ложь».

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пообещал решить вопрос с главным врачом николаевской «инфекционки» Светланой Федоровой, которая критикует президента Владимира Зеленского.

А глава Николаевского облсовета Анна Замазеева потребовала от директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светланы Федоровой предоставить письменные объяснения относительно результатов проверки, проведенной представителями Министерства здравоохранения в ноябре этого года.

11 ноября в Николаевскую область прибыла мониторинговая группа Минздрава для проверки работы больниц. Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова пожаловалась проверяющим на то, как в управлении здравоохранения ОГА распределяют препараты для лечения COVID-19.

Во время проверки начальница департамента здравоохранения Киевской ОГА Елена Ефименко, которая в составе группы Минздрава приехала проверять «ковидные» госпитали Николаевщины, считает, что в николаевской «инфекционке» должна быть самая высокая летальность от коронавируса.

Ранее главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что глава облгосадминистрации Виталий Ким «прячется» и не решает проблемы больниц в разгар эпидемии коронавируса.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что обвинения главврача «инфекционки» Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.