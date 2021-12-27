Секретарь Николаевского горсовета Дмитрий Фалько считает, что оптимизировать структуру мэрии прежде всего нужно за счет сокращения расходов бюджета, а не уменьшения количества чиновников.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Мы можем по-разному оптимизировать. Оптимизация — не всегда уменьшение, на самом деле. В первую очередь нужно смотреть на оптимизацию трат как таковых. В том числе и на заработную плату. А если просто сокращать людей — такие мероприятия не всегда эффективны, — сказал Дмитрий Фалько.

Дмитрий Фалько

Он привел в пример внедрение охранных систем в школах, что позволит убрать траты на сторожей.

— По поводу сокращения расходов могу привести такой пример. У нас на 2022 год в бюджете заложено приобретение систем охраны и сигнализации. Пилотный проект — учреждения образования. Там будут установлены камеры, датчики движения, кнопки вызова и тому подобное. Оптимизация будет за счет того, что нам не нужно будет содержать штат сторожей, дежурных, охранников. Все это будет централизованно, цивилизованно, технологично. Человек сможет дистанционно контролировать не одно учреждение, а несколько. По подсчетам наших экономистов, через 10 месяцев уже будет экономический эффект, — добавил он.

Дмитрий Фалько также рассказал о планах создания сервисного центра, который будет содержать все детские сады. Например, централизованно стирать, что позволит убрать прачечные в садах.

— А просто отрезать руку и сказать, что сбросил вес — будет не очень правильно, — резюмировал секретарь горсовета.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич в очередной раз пообещал, что новая структура мэрии будет сформирована и вынесена на рассмотрение депутатов горсовета в первом квартале 2022 года.

До этого анонсировал на конец октября 2021 года кадровые изменения в мэрии, однако по состоянию на декабрь 2021 года рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов горсовета ещё не предоставила свои предложения. Позже Александр Сенкевич рассказал о планах внедрить опыт работы исполнительных органов местного самоуправления Мариуполя при формировании новой структуры мэрии.

Напомним, 6 мая был обнародован проект реформы мэрии Николаева, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139. Тогда городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что структуру исполнительного комитета горсовета возможно будет изменить ближе к следующему году.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор предложил не рассматривать новые кадровые назначения до тех пор, пока рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета не предложит проект реформы.

Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько рассказал, что сокращение кадров в органах исполнительной власти горсовета, то есть увольнение около 400 человек, вряд ли пройдет в один этап до конца этого года.

Помимо этого, в мае 2019 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хотел бы изменить структуру мэрии Николаева и сделать ее более гибкой.