На четверг, 17 февраля, запланировано заседание Ленинского районного суда Николаева по делу об увольнении Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки».

Об этом рассказал адвокат Владимир Тимошин в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Как известно, Светлану Федорову уволили на сессии областного совета 21 декабря. В этот же день её исключили из состава фракции «Наш край» в облсовете.

После этого бывшая главврач подала иск в Ленинский районный суд Николаева, чтобы обжаловать свое увольнение. В результате суд запретил Николаевскому областному совету проводить конкурс на должность директора областного центра лечения инфекционных заболеваний.

Владимир Тимошин рассказал, что провести конкурс не смогут до тех пор, пока не закончатся судебные тяжбы по этому делу.

— Есть такое понятие — обеспечение иска. Дабы не произошла такая ситуация, что у нас три-четыре месяца будут судебные тяжбы по обжалованию решения сессии по увольнению Федоровой. За это время пройдет конкурс, условно Студзинская выиграла, к примеру, уже с ней подписан контракт, человек начинает работать. А тут суд принимает решение признать неправомерным (решение об увольнении Светланы Федоровой, — прим.) Приходит Федорова, говорит: «Я тоже директор». Поэтому суд в рамках закона запретил создавать комиссию, объявлять, проводить конкурс и оглашать результаты на этот период, — объяснил Владимир Тимошин.

Он добавил, что не может оценить, насколько затянется процесс, однако подготовительное заседание назначено уже на 17 февраля.

— Суд дал 15 дней ответчикам на отзыв на иск, еще 5 дней у истца на пояснения. Дальше я знаю, как это происходит — кто-то заболел, кто-то не пришел, и это перенеслось-перенеслось, — сказал адвокат.

Ранее он заявил, что на сайте облсовета снова заменили проект решения от 16 марта 2021 года, которым право назначать руководителей медучреждений возлагали на главу совета.

Владимир Тимошин говорил, что заменившие проекты решения на сайте «наработали» себе статьи Уголовного кодекса.

Также адвокат предложил руководству области урегулировать вопрос до суда.

Как сообщалось, в Николаевской ОГА заявили, что сполняющая обязанности руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская была назначена законно — на основании положений решения областного совета и постановления Кабмина.

Сотрудники КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» заявили о том, что Николаевская облгосадминистрация не имела права назначать новую руководительницу.