Суд запретил Николаевскому областному совету проводить конкурс на должность директора областного центра лечения инфекционных заболеваний.

Соответствующее решение Ленинского районного суда Николаева есть в распоряжении редакции НикВести.

Своим решением суд запретил областному совету объявлять и проводить конкурс на должность директора «инфекционки», а также совершать любые действия, направленные на проведение конкурса.

Николаевский областной совет может в течение 15 дней подать на это решение апелляционную жалобу.

— Решение подлежит немедленному исполнению, обжалование решения не останавливает её исполнение. Апелляционная жалоба на судебное решение может быть подана в течение пятнадцати дней со дня его оглашения, – сказано в решении суда.

Ранее сообщалось, уволенная по решению сессии облсовета с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова подала иск в Ленинский районный суд Николаева, чтобы обжаловать свое увольнение.

Напомним, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» на два месяца была назначена новая исполняющая объязанности директора Ярослава Студзинская. она пока не определилась, будет ли участвовать в конкурсе, чтобы занять место главврача на постоянной основе.

Адвокат экс-директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Владимир Тимошин объяснил, почему назначение новой и.о. главврача противоречит закону, и на какие нарушения пошли чиновники ОГА и облсовета. Владимир Тимошин напомнил, что предлагал представителям областной власти урегулировать вопрос цивилизованно и мирно, однако, по его словам, вторая сторона конфликта на переговоры не пошла.

В свою очередь, в Николаевской ОГА заявили, что исполняющая обязанности руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская была назначена законно — на основании положений решения областного совета и постановления Кабмина.

Ранее комиссия управления здравоохранения Николаевской ОГА рекомендовала руководству КНП «Николаевский областной Центр лечения инфекционных болезней» привлечь к дисциплинарной ответственности некоторых работников предприятия и по фактам выявленных нарушений направить обращение в компетентные органы.

В среду, 5 января, недавно назначенная исполняющая обязанности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Ярослава Студзинская пришла с адвокатом в больницу, однако сотрудники больницы попытались их выгнать. Позже Ярославе Студзинской и ее адвокату все же удалось пройти в кабинет директора в сопровождении правоохранителей, которые силой оттеснили сотрудников больницы.

Также сообщалось, что в своем видеообращении она попыталась убедить коллектив больницы в том, что с ее приходом для них ничего не изменится.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключенили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

Коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» подготовил обращение в Верховную Раду, Кабинет Министров, Офис Президента и Минздрав с требованием вернуть должность главврача Светдане Федоровой.

А профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала расправой увольнение Светланы Федоровой.

Среди голосовавших за отстранение Светланы Федоровой оказался глава фракции «Наш край» в областном совете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин. Позже он объяснил свое голосование за увольнение Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки» тем, что, будучи в должности, она начала заниматься политикой.

В то же время в партии «Наш край» заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.

Ранее сообщалось, что уволенная по решению сессии Николаевского облсовета с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова сможет продолжить работу в больнице в качестве штатного врача.