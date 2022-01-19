Владимир Тимошин

На сайте Николаевского облсовета заменили проект решения от 16 марта 2021 года, которым право назначать руководителей медучреждений возлагали на главу совета.

Об этом сообщил адвокат экс-главврача областного центра лечения инфекционных заболеваний Владимир Тимошин.

В начале января он сообщал о подмене самого решения на сайте. Утром 5 января кто-то заменил решение сессии от 16 марта 2021 года. Данное решение вносило изменения в положение о проведении конкурсов на должности директоров больниц, принятое в 2020 году. В пункте 1.5 положения указано, что и.о. руководителей назначает глава облсовета из числа сотрудников учреждения. 5 января в раздел принятых облсоветом решений загрузили новый документ, который якобы исключает пункт 1.5 из положения.

При этом в разделе «Архив проектов решений» оставался изначальный вариант проекта, где не идет речи об исключении данного пункта. Теперь же заменили и его.

Документ до подмены Документ после подмены

По словам адвоката, именно удаленный документ был принят на сессии и пункт 1.5 депутаты не исключали из положения. В подтверждение своих слов, он опубликовал бумажную копию проекта, которую депутатам раздавали на мартовской сессии. Также он отметил, что голосовался проект без изменений, о чем свидетельствует трансляция заседания сессии.

«Руководство облсовета не учло тот факт, что 26.02.2021 всем депутатам облсовета была осуществлена рассылка повестки дня сессии и проекты решений. Руководство облсовета не учло тот факт, что перед сессией в депутатских комиссиях рассматриваются все проекты решений. Руководство облсовета не учло тот факт, что существует полная видео запись сессии облсовета, которая состоялась 16.03.2021», — написал Владимир Тимошин.

Журналист Олег Деренюга отследил, кто вносил изменения в файлы. Он отметил, что до сессии его в последний раз редактировал пользователь с именем «СВЕТЛАНА ГАНЧО» с помощью программы Microsoft Word 2019, происходило это 12 марта.

Однако, спустя 9 месяцев после сессии этот файл снова отредактировали 3 декабря 2021 года, причем это снова сделал пользователь «СВЕТЛАНА ГАНЧО». Сегодня, 19 января, этим файлом заменили первоначальный документ на сайте Николаевского областного совета.

Исходный файл, за который реально голосовали депутаты, создала пользователь «Анастасия Корженко», впоследствии его пересохранила пользователь «jasmin». В нем не было правки, меняющей процедуру назначения и.о. главврача.

«По данным декларации на сайте НАЗК, в аппарате Николаевского областного совета действительно работает человек с именем Ганчо Светлана Николаевна, и занимает должность заместителя начальника отдела общественных коммуникаций и связей со СМИ. Сложно ли будет следователям Государственного бюро расследований соотнести цепочку метаданных с тем, как и кто мог подменить документ на сайте Николаевского областного совета? Уверен, что нет. Но будут ли правоохранители реально это расследовать?», — написал Олег Деренюга.

Он добавил, что его удивляет также и то, что депутаты облсовета до сих пор не отреагировали на подмену решения на сайте, которая произошла еще 5 января. Хотя каждый из них может посмотреть, какой вариант перед сессией им присылали на почту.

Ранее адвокат Владимир Тимошин рассказал, что заменившие проекты решения на сайте, «наработали» себе статьи Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в среду, 5 января, недавно назначенная исполняющая обязанности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Ярослава Студзинская пришла с адвокатом в больницу, однако сотрудники больницы попытались их выгнать. Позже Ярославе Студзинской и ее адвокату все же удалось пройти в кабинет директора в сопровождении правоохранителей, которые силой оттеснили сотрудников больницы.

Также сообщалось, что в своем видеообращении она попыталась убедить коллектив больницы в том, что с ее приходом для них ничего не изменится.

Напомним, адвокат Владимир Тимошин, который занимается делом Светланы Федоровой, недавно уволенной с должности главного врача Николаевской инфекционной больницы, предложил руководству области урегулировать вопрос до суда.

Как сообщалось, в Николаевской ОГА заявили, что сполняющая обязанности руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская была назначена законно — на основании положений решения областного совета и постановления Кабмина.

Сотрудники КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» заявили о том, что Николаевская облгосадминистрация не имела права назначать новую руководительницу.

Напомним, 24 декабря, в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний прибыли представители облсовета и ОГА с требованием предоставить доказательства увольнения Светланы Федоровой с должности директора.

В больнице же отметили, что в решении сессии даже не написано, с какого числа Светлану Федорову нужно уволить. Сотрудники центра не имеют на руках контракта, подписанного между Светланой Федоровой и областным советом и не знают, кто вообще имеет право его читать.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключенили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

Коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» подготовил обращение в Верховную Раду, Кабинет Министров, Офис Президента и Минздрав с требованием вернуть должность главврача Светдане Федоровой.

А профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала расправой увольнение Светланы Федоровой.

Среди голосовавших за отстранение Светланы Федоровой оказался глава фракции «Наш край» в областном совете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин. Позже он объяснил свое голосование за увольнение Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки» тем, что, будучи в должности, она начала заниматься политикой.

В то же время в партии «Наш край» заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.

Ранее сообщалось, что уволенная по решению сессии Николаевского облсовета с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова сможет продолжить работу в больнице в качестве штатного врача.