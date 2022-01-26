Начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай заявила, что результаты проверки родильных домов города показали отсутствие факта неформальных доплат врачам.

Об этом она сказала в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского городского совета 26 января, пишут НикВести.

Ирина Шамрай рассказала, что в ходе проверки роддомов были опрошены все пациентки, однако факты требования денег работниками медучреждений не подтвердились.

— У нас буквально на следующий день была создана комиссия. Было проверено все три родильных дома. Абсолютно все пациентки, которые лежали в этих родильных домах, были опрошены на предмет внесения средств и требования денег сотрудниками. Факты эти не подтвердились, – сказала Ирина Шамрай.

Она также добавила, с николаевским блогером Ольгой Киселевой также состоялся разговор и девушка «забрала свои слова назад» относительно неформальных расценок за роды. В то же время Ирина Шамрай предположила, что озвученная блогером стоимость платных палат в 2,5 тысячи гривен – это сумма за весь период пребывания в роддоме.

— Тем более, что с данной пациенткой (Ольгой Киселевой, – прим.) также был проведен разговор и руководителем учреждения, и медицинским директором. Она свои слова забрала назад. Расценки, которые она называла, как она выразилась, это было её личное желание. Что касается палаты, то она действительно утверждена расценками в 520 гривен. Возможно, сумма называлась за весь период пребывания данной пациентки. Справка о проверке в управлении есть – там указаны абсолютно все фамилия тех пациенток, которые пребывали на момент проверки, – добавила Ирина Шамрай.

Ранее вице-мэр Николаева Анатолий Петров заявил, что Управление здравоохранения городского совета публично обнародует результаты проверки по неформальным доплатам врачам в родильном доме №3, однако по состоянию на утро 26 января результаты опубликованы не были.

Отметим, что бесплатные роды в Украине гарантированы государством. В декабре 2021 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что Национальная служба здоровья Украины компенсирует за одни роды 15 тысяч 101 гривну по программе медицинских гарантий. По данным системы E-Health Николаевский роддом №3 получил в 2021 году 43 миллиона 125 тысяч 99 гривен по данной программе.

Напомним, николаевский блогер Ольга Киселева, недавно ставшая мамой, рассказала о расценках в городском роддоме №3. В частности, она озвучила стоимость платных палат — 580 гривен и 2,5 тысячи гривен. Однако, как выяснилось, на сайте Николаевского городского совета отсутствует информация о наличии в роддоме №3 палат за 2,5 тысячи гривен. Официально, согласно решения исполкома, медперсонал может предоставлять платные услуги по пребыванию в палате с улучшенным сервисом за 582 гривны в сутки.

В то же время блогер рассказала сумму, которую необходимо доплатить врачам: 8 тысяч гривен — за роды и 10 тысяч гривен стоит кесарево.

Реагируя на публикации НикВести, начальница горздрава Ирина Шамрай заявила, что управление здравоохранения Николаевского городского совета проверит информацию о том, что в роддоме №3 устанавливают расценки на роды.

В то же время Ольга Киселева опубликовала видео-опровержение, в котором заявила, что изначально некое «местечковое издание» неправильно истолковало её слова, вследствие чего врачей начали вызывать «на ковёр». На самом же деле, как ранее утверждала блогер, в роддоме №3 нет фиксированных тарифов для благодарности врачей.

Позже оказалось, что удалённый прямой эфир николаевского блогера Ольги Киселевой был не единственным видео, где популярные пользователи Instagram обсуждали конкретные суммы неформальных доплат врачам в Николаевском роддоме №3.