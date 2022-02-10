В Вознесенске Николаевской области создали воинскую часть территориальной обороны А 7353, она базируется на территории бывшего детского сада №6.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Ее командиром стал Виктор Тараруменко.

— Подразделение сформировано для защиты важных объектов критической инфраструктуры и всей территории Вознесенского района в случае нападения противника. Сейчас идет процесс доукомплектования личного состава воинской части, — сказано в сообщении.

Напомним, что в Корабельном районе Николаева из 10 защитных сооружений только 2 могут использоваться для укрытия населения. При этом существуют они только на бумаге.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в 70 бомбоубежищах отсутствует фильтровентиляционное оборудование, на его восстановление нужно 17 миллионов гривен.

Также сообщалось, чтол в случае чрезвычайной ситуации большинству жителей микрорайона «Намыв» негде прятаться. На данной территории отсутствуют бомбоубежища, а подвальные помещения в домах не соответствуют техническим требованиям.

До этого заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец заявил о необходимости срочно привести в порядок защитные сооружения в городе. После он рассказал, что получил от мэра «мондюлей» за свои слова о проблемах с бомбоубежищами.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким уверен, что в случае наступление российский войск на регион местные жители смогут использовать подвалы в качестве укрытия.