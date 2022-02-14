Министр внутренних дел Денис Монастырский на фоне угрозы вторжения РФ заявил, что силовики не допустят никаких сепаратистских проявлений в Украине.

Глава МВД записал видеообращение к Украинцам, ролик опубликовали на ведомственном сайте.

Денис Монастырский заявил, что пока Вооруженные силы с дипломатами и разведкой обеспечивают внешнюю безопасность страны, МВД следит за внутренней обстановкой и не допустит сепаратизма.

— Уважаемые украинцы! 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут службу по защите внутренней безопасности Украины. Несмотря на любые заявления о возможных агрессивных действиях со стороны Российской Федерации, никто не паникует и не боится! Каждый просто выполняет свою работу для покоя украинцев. Мы верим в наши Вооруженные Силы! Они вместе с дипломатами и разведчиками обеспечивают внешнюю безопасность Украины. А мы в Министерстве внутренних дел не допустим никаких сепаратистских проявлений, как весной 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке! — отметил Денис Монастырский.

Министр добавил, что силовики не допустят «повторение Славянска». Он предупредил, что за попытки захвата админзданий будут расстреливать без уведомлений и колебаний.

— Повторение Славянска мы тоже не допустим! Если какой-то «гиркин» попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без уведомления и каких-либо колебаний! — добавил он.

Денис Монастырский призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать.

— Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованнее. Во-вторых, каждый на своем месте должен выполнять свою ежедневную работу, чтобы функционировали школы, больницы, детские сады, предприятия. Уважаемые граждане, Украина — сильная и единственная! Все будет хорошо! Слава Украине! — отметил он.

Напомним, в партии «Слуга Народа» заверили, что они будут способствовать формированию сил территориальной обороны во всех регионах Украины.

Как сообщалось, в Белом доме считают, что вторжение РФ в Украину может начаться до завершения зимней Олимпиады в Пекине. Также появилась информация, что Россия в случае вторжения на Украину нацелится на захват крупных городов, включая Киев.

Напомним, ранее немецкое издание Bild написало, что план российского вторжения в Украину включает блокаду крупных городов и активизацию размещенных в них агентурных ячеек. В дальнейшем оккупанты намерены создать марионеточное правительство, а украинских активистов отправить в концентрационные лагеря.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.