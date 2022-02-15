Сегодня, 15 февраля, на внеочередной сессии депутаты приняли Целевую программу территориальной обороны в Николаевской области на 2022 год.

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Facebook указала, что территориальная оборона — это составляющая национального сопротивления.

— Все мы верим в лучшее и любим свою страну. Мы готовы защищать свой дом, своих родных, близких и детей. Готовы отстаивать свободу, достоинство и суверенитет, — подчеркнула Анна Замазеева.

Территориальная оборона направлена на сохранение территории нашей области, повышение уровня общественной безопасности и поддержку общественных институтов в сфере безопасности. Также обеспечивает налаживание сотрудничества вооруженных сил Украины, местных органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Анна Замазеева напомнила, что предыдущая программа территориальной обороны в Николаевской области действовала с 2017 года до конца 2021 года.

— Учитывая, что Закон Украины «Об основах национального сопротивления» расширяет функции программы территориальной обороны, средства будут привлечены не только из областного бюджета, но и из государственного. Теперь, чтобы каждый раз не вносить изменения в программу относительно объема финансирования, мы решили привлечь 2 миллиона гривен для ее реализации. Сохраняем спокойствие! Все будет Украина, — отметила Анна Замазеева.

В Украине 13 областных советов на сессиях утвердили целевые программы поддержки территориальной обороны, Николаевская область находилась в числе 11 регионов, где данный вопрос не поднимали.

Ранее появилась информация, что Россия в случае вторжения на Украину нацелится на захват крупных городов, включая Киев.

В Белом доме считают, что вторжение РФ в Украину может начаться до завершения зимней Олимпиады в Пекине.

Напомним, ранее немецкое издание Bild написало, что план российского вторжения в Украину включает блокаду крупных городов и активизацию размещенных в них агентурных ячеек. В дальнейшем оккупанты намерены создать марионеточное правительство, а украинских активистов отправить в концентрационные лагеря.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.