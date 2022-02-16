Служба автомобильных дорог Николаевской области в прошлом году освоила 99% средств, выделенных на ремонт автодорог государственного значения.

Такие данные предоставил глава «Укравтодора» Евгений Кузькин в ответ на информационный запрос НикВести.

Из выделенных 1 миллиарда 358 миллионов 206 тысяч на текущий ремонт дорог госзначения в Николаевской области Служба автодорог использовала 99,7%, а из выделенных 976 миллионов 875 тысяч гривен на капитальный ремонт – 99,9%.

Лучшими по освоению денег оказались Херсонская и Сумская области – там Службы автодорог освоили 100% средств, выделенных на текущий и капитальный ремонт.

В то же время самые низкие показатели у Киевской области, где Служба автодорог освоила 98,5% средств на текущий ремонт дорог и 78,7% – на капитальный ремонт.

Всего в 2021 году на текущий ремонт дорог госзначения было выделено 68 миллиардов 704 миллиона 420 тысяч гривен (освоено 99,4%), а на капитальный ремонт – 22 миллиарда 202 миллиона 41 тысячу гривен (освоено 96,7%).

Напомним, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что Николаевская область является одной из трех приоритетных регионов по ремонту дорог в 2022 году.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким озвучил мнение, что благодаря работе «слуг народа» через два года в Украине не останется дорог, которые нужно ремонтировать.

В то же время народный депутат от «Слуги народа» Александр Пасичный считает, что в последние годы состояние дорог Николаевщины значительно улучшилось. Он добавил, что высокая стоимость ремонта дорог в регионе связана с качественным выполнением работ.

Касаемо трассы М-14 «Одесса—Николаев–Херсон», то в августе 2020 года глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал расширить её до четырех полос. Спустя год, в сентябре 2021 года, главы Николаевской, Одесской и Херсонской облгосадминистраций обратились к президенту Украины Владимир Зеленскому с просьбой расширить её до четырех полос. После чего первый заместитель главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов рассказал, что в скором времени с подрядчиками подпишут договоры на разработку проектно-сметной документации по расширению трассы М-14.

Губернатор Виталий Ким также поделился, что хочет запомниться жителям Николаевщины по реализованным инфраструктурным проектам, в частности, по четырехполосной трассе в Одессу.

Напомним, что по итогам 2020 года Николаевщина снова была среди худших областей по использованию полученных из госбюджета денег на ремонт дорог. Из выделенных в 2020 году 506,6 миллионов гривен на ремонт дорог в Николаевской области облгосадминистрация освоила только 326,4 миллионов гривен.