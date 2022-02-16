Мэр Днепра Борис Филатов заявил о планах выделить 100 миллион гривен на создание Центра территориальной обороны.

Соответствующее распоряжение городской голова подписал 14 февраля, пишут НикВести.

На территории Центра также хотят обустроить полигон для огневой, тактической, инженерной, медицинской подготовки, практической и снайперской стрельбы. Помимо того там хотят проводить курсы выживания, ориентировки, гражданской обороны, ведения боя в городе, разместить тиры и стрельбища, обустроить тактическое поле и полосу препятствий.

— Центр обороны должен стать главным хабом для коммуникации и проведения встреч друзей-патриотов. Мы выделяем на это богоугодное дело 100 миллионов гривен. Военно-патриотическая подготовка должна быть максимально удобна и полезна для саморазвития человека. Должны максимально эффективно использовать важный ресурс добровольца – его время, – прокомментировал городской голова Днепра Борис Филатов.

Он также отметил, что добровольно берет на себя ответственность за строительство Центра территориальной обороны.

Напомним, что депутаты Запорожского областного совета выделил выделили на территориальную оборону области 30,5 миллиона гривен. Аналогичное решение 15 февраля приняли депутаты Николаевского областного совета – они выделили на укрепление территориальной обороны области 2 миллиона гривен. Эта сумма в 15 раз меньше той, которую выделил Запорожский областной совет. В тот же день деньги на территориальную оборону своих территорий выделили ещё пять областных советов – размер выделенных средств составил от 2 миллионов гривен до 20 миллионов гривен.

Ранее НикВести писали, что руководство Николаевской области провело брифинг по готовности Сил теробороны в регионе. В ходе брифинга глава Николаевской ОГА Виталий Ким пошутил насчет необходимости иметь при себе «тревожный чемоданчик» — набор вещей первой необходимости для быстрой эвакуации из зоны чрезвычайного происшествия или эпицентра военных действий. После чего Виталий Ким пошутил о том, что как глава областного совета Анна Замазеева дважды пыталась записаться в резерв Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

В то же время глава Николаевского облсовета Анна Замазеева во время брифинга призвала жителей области пройти курсы по тактической медицине.

Также сообщалось, что «слуги народа» решили срочно созвать сессию Николаевского облсовета, чтоб начать укреплять оборону региона. В частности, фракция партии «Слуга народа» обратились к главе областного совета Анне Замазеевой с просьбой созвать внеочередную сессию, чтобы «немедленно» утвердить целевую программу территориальной обороны. Данная инициатива принимается на фоне срочного предупреждения спецслужб США о нападении России на Украину, которое, вероятно, могло произойти 16 февраля.