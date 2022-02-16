Депутаты Запорожского областного совета выделил выделили на территориальную оборону области 30,5 миллиона гривен.

Такое решение было принято на внеочередной сессии областного совета 16 февраля, пишут НикВести.

В частности, эти деньги направят на развитие территориальной обороны в Запорожской области, повышение уровня национальной устойчивости и обороноспособности государства, а также патриотическое воспитание граждан.

Отметим, что 15 февраля депутаты Николаевского областного совета выделили на укрепление территориальной обороны области 2 миллиона гривен. Эта сумма в 15 раз меньше, чем та, которую выделил Запорожский областной совет. В тот же день деньги на территориальную оборону своих территорий выделили ещё пять областных советов – размер выделенных средств составил от 2 миллионов гривен до 20 миллионов гривен.

Ранее НикВести писали, что руководство Николаевской области провело брифинг по готовности Сил теробороны в регионе. В ходе брифинга глава Николаевской ОГА Виталий Ким пошутил насчет необходимости иметь при себе «тревожный чемоданчик» — набор вещей первой необходимости для быстрой эвакуации из зоны чрезвычайного происшествия или эпицентра военных действий. После чего Виталий Ким пошутил о том, что как глава областного совета Анна Замазеева дважды пыталась записаться в резерв Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

В то же время глава Николаевского облсовета Анна Замазеева во время брифинга призвала жителей области пройти курсы по тактической медицине.

Ранее также сообщалось, что «слуги народа» решили срочно созвать сессию Николаевского облсовета, чтоб начать укреплять оборону региона. В частности, фракция партии «Слуга народа» обратились к главе областного совета Анне Замазеевой с просьбой созвать внеочередную сессию, чтобы «немедленно» утвердить целевую программу территориальной обороны. Данная инициатива принимается на фоне срочного предупреждения спецслужб США о нападении России на Украину, которое, вероятно, могло произойти 16 февраля.