В красноярской гимназии №4 ученикам задали описать Украиной такой, какой ее видит Владимир Путин.

Об этом информирует Тайга.инфо.

Школьникам также запрещают участвовать в протестах против войны в Украине, потому что «образование вне политики».

Классный руководитель 7 «Щ» класса также потребовал от родителей контролировать учеников, чтобы они ничего не говорили против войны и бомбежек мирных городов.