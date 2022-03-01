Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
В красноярской гимназии №4 ученикам задали описать Украиной такой, какой ее видит Владимир Путин.
Об этом информирует Тайга.инфо.
Школьникам также запрещают участвовать в протестах против войны в Украине, потому что «образование вне политики».
Классный руководитель 7 «Щ» класса также потребовал от родителей контролировать учеников, чтобы они ничего не говорили против войны и бомбежек мирных городов.
— Будьте максимально бдительны, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности участия в несанкционированных акциях. Школа и образовательная среда вне политики, и никто не имеет права втягивать детей и молодежь в различные противоправные действия и политические провокации!, — написал педагог по указке местных властей.
Напомним, российских школьников будут учить оправданиям российского вторжения в Украину.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.
В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.
По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
В красноярской гимназии №4 ученикам задали описать Украиной такой, какой ее видит Владимир Путин.
Об этом информирует Тайга.инфо.
Школьникам также запрещают участвовать в протестах против войны в Украине, потому что «образование вне политики».
Классный руководитель 7 «Щ» класса также потребовал от родителей контролировать учеников, чтобы они ничего не говорили против войны и бомбежек мирных городов.
— Будьте максимально бдительны, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности участия в несанкционированных акциях. Школа и образовательная среда вне политики, и никто не имеет права втягивать детей и молодежь в различные противоправные действия и политические провокации!, — написал педагог по указке местных властей.
Напомним, российских школьников будут учить оправданиям российского вторжения в Украину.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.
В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.
По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.