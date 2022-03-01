Национальный банк открыл счет для Минсоцполитики для гуманитарных целей — на него иностранцы и украинцы могут оказать благотворительную помощь.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Министерство социальной политики будет использовать собранные средства для обеспечения поддержки граждан Украины, которые больше всего страдают от войны. Отмечается, что потребность в счете появилась, чтобы привести в порядок поступления средств от доноров на гуманитарную помощь пострадавшим от войны.

В отличие от спецсчета, открытого для финансирования потребностей Вооруженных Сил, средства с этого счета будут расходоваться для помощи гражданам, наиболее страдающим войной с Россией. На них будут покупать продукты и обустраивать места размещения для беженцев, снабжать их одеждой и обувью, лекарствами и товарами первой необходимости.

Также из собранных средств беженцам и временно перемещенным лицам будут предоставляться единовременные денежные пособия и т.д.

Счет — мультивалютный, созданный для перевода средств от международных партнеров и доноров — в иностранной валюте, так и от украинского бизнеса и граждан — в национальной.

Реквизиты счета Министерства социальной политики: UA823000010000032302338301027.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.