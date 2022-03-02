Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Европейский Союз и США закрыли свое воздушное пространство для гражданских самолетов России.
Полный список стран по состоянию на утро 2 марта опубликовало «Новое время».
С начала российского вторжения в Украину, страны мира начали закрывать свое воздушное пространство для гражданской авиации России. Первой на этот шаг решилась Великобритания (правда в усеченном формате).
А 27 февраля 2022 года президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европейский Союз (ЕС) полностью закрывает небо для российских авиакомпаний. «Мы закрываем небо ЕС для самолетов, которые находятся в российской собственности, на российской регистрации или под российским контролем. Включая частные реактивные самолеты олигархов», — заявила фон дер Ляйен. Она уточнила, что этим воздушным судам будет запрещено приземляться, взлетать в аэропортах Евросоюза и летать над территорией ЕС.
К действиям ЕС присоединяются страны, которые не входят в Союз. Первым государством за пределами Европы стала Канада. Из-за этого запрета самолет Аэрофлота был вынужден развернуться над Атлантическим океаном, выполняя рейс в Нью-Йорк (США).
В ночь с 1 на 2 марта 2022 года США объявили о том, что закрывают свое воздушное пространство для российской гражданской авиации.
Публикуем полный список стран, которые закрыли или заявили о закрытии своего воздушного пространства для гражданской авиации РФ (в некоторых случаях за исключением гуманитарных рейсов):
И 27 государств Европейского Союза:
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.
В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.
По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.
По состоянию на 6:00 2 марта, на 7-е сутки российской войны в Украине, враг пытается наступать по всем направлениям, но повсюду получает отпор защитников и несет потери.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Европейский Союз и США закрыли свое воздушное пространство для гражданских самолетов России.
Полный список стран по состоянию на утро 2 марта опубликовало «Новое время».
С начала российского вторжения в Украину, страны мира начали закрывать свое воздушное пространство для гражданской авиации России. Первой на этот шаг решилась Великобритания (правда в усеченном формате).
А 27 февраля 2022 года президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европейский Союз (ЕС) полностью закрывает небо для российских авиакомпаний. «Мы закрываем небо ЕС для самолетов, которые находятся в российской собственности, на российской регистрации или под российским контролем. Включая частные реактивные самолеты олигархов», — заявила фон дер Ляйен. Она уточнила, что этим воздушным судам будет запрещено приземляться, взлетать в аэропортах Евросоюза и летать над территорией ЕС.
К действиям ЕС присоединяются страны, которые не входят в Союз. Первым государством за пределами Европы стала Канада. Из-за этого запрета самолет Аэрофлота был вынужден развернуться над Атлантическим океаном, выполняя рейс в Нью-Йорк (США).
В ночь с 1 на 2 марта 2022 года США объявили о том, что закрывают свое воздушное пространство для российской гражданской авиации.
Публикуем полный список стран, которые закрыли или заявили о закрытии своего воздушного пространства для гражданской авиации РФ (в некоторых случаях за исключением гуманитарных рейсов):
И 27 государств Европейского Союза:
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.
В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.
По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.
По состоянию на 6:00 2 марта, на 7-е сутки российской войны в Украине, враг пытается наступать по всем направлениям, но повсюду получает отпор защитников и несет потери.