Европейский Союз и США закрыли свое воздушное пространство для гражданских самолетов России.

Полный список стран по состоянию на утро 2 марта опубликовало «Новое время».

С начала российского вторжения в Украину, страны мира начали закрывать свое воздушное пространство для гражданской авиации России. Первой на этот шаг решилась Великобритания (правда в усеченном формате).

А 27 февраля 2022 года президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европейский Союз (ЕС) полностью закрывает небо для российских авиакомпаний. «Мы закрываем небо ЕС для самолетов, которые находятся в российской собственности, на российской регистрации или под российским контролем. Включая частные реактивные самолеты олигархов», — заявила фон дер Ляйен. Она уточнила, что этим воздушным судам будет запрещено приземляться, взлетать в аэропортах Евросоюза и летать над территорией ЕС.

К действиям ЕС присоединяются страны, которые не входят в Союз. Первым государством за пределами Европы стала Канада. Из-за этого запрета самолет Аэрофлота был вынужден развернуться над Атлантическим океаном, выполняя рейс в Нью-Йорк (США).

В ночь с 1 на 2 марта 2022 года США объявили о том, что закрывают свое воздушное пространство для российской гражданской авиации.

Публикуем полный список стран, которые закрыли или заявили о закрытии своего воздушного пространства для гражданской авиации РФ (в некоторых случаях за исключением гуманитарных рейсов):

Великобритания

Молдова (воздушное пространство закрыто для всей гражданской авиации из-за военных действий на территории Украины)

Финляндия

Северная Македония

Албания

Исландия

Канада (первое государство за пределами Европы)

Швейцария

США

И 27 государств Европейского Союза:

Польша

Чехия

Эстония

Румыния

Латвия

Литва

Словения

Ирландия

Болгария

Нидерланды

Австрия

Германия

Швеция

Италия

Бельгия

Франция

Дания

Норвегия

Португалия

Греция

Мальта

Люксембург

Испания

Кипр

Словакия

Венгрия

Хорватия

Что произошло?

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