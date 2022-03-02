Утром 2 марта российские войска нанесли новый авиаудар по Харькову. В результате загорелось здание областного управления Национальной полиции, а также жилые дома.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

— В результате вражеских обстрелов горит крыша здания областного управления внутренних дел, жилые дома, существует угроза распространения пожара. На месте работают спасатели. Число пострадавших и разрушений уточняется, – сообщили в ГСЧС.

— 2 марта около 08:10 в г. Харьков в результате ракетного удара по зданию СБУ в Харьковской области, ГУ МВД в Харьковской области и зданию Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина предварительно пострадало 3 человека, – добавили позже.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.

По состоянию на 6:00 2 марта, на 7-е сутки российской войны в Украине, враг пытается наступать по всем направлениям, но повсюду получает отпор защитников и несет потери.