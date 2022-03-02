Владимир Путин думал, что он может ворваться в Украину и мир перевернется, вместо этого он наткнулся на стену силы, которой не ожидал и не представлял.

Об этом во время выступления в Конгрессе заявил президент США Джо Байден.

По словам Байдена, нападение Путина на Украину было преднамеренным и неспровоцированным – он отверг все дипломатические усилия.

— Шесть дней назад российский президент Владимир Путин попытался поколебать основы свободного мира. Он думал, что мир будет прогибаться под его давлением. Но он сильно просчитался. Он думал, что может ворваться в Украину и мир перевернется. Вместо этого он наткнулся на стену силы, которой никогда не ожидал и не представлял. Он встретил украинский народ. От президента Зеленского и до каждого украинца – своим бесстрашием, своим мужеством, решительностью они вдохновляют мир. Граждане, блокирующие своим телом танки. Все, от студентов до пенсионеров и преподавателей превратились в солдат, защищающих родную землю, – сказал американский президент.

Он снова подчеркнул, что США не будут вступать в прямой военный конфликт с Россией, и их военные прибудут в Европу только если Путин продвинется дальше на Запад.

— Украинцы отбиваются с чистым мужеством. Но следующие несколько дней, недель, месяцев будут трудными для них. Путин развязал насилие и хаос. Но хотя он может добиться успеха на поле боя, он будет платить высокую цену в долгосрочной перспективе, – сказал Джо Байден.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.

По состоянию на 6:00 2 марта, на 7-е сутки российской войны в Украине, враг пытается наступать по всем направлениям, но повсюду получает отпор защитников и несет потери.