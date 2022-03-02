Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС должен разработать план восстановления Украины после войны на 100 млрд евро за счет Евросоюза.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на агентство PAP.

По словам Матеуша Моравецкого, украинцы должны видеть надежду в будущем.

— Нам нужен план восстановления, о котором я говорил с президентом Еврокомиссии. Например, 100 миллиардов евро, профинансированных Европейским союзом для того, чтобы в ближайшие годы уничтожена инфраструктура, уничтожены школы, больницы, разбомбленные жилья могли быть отстроены, – сказал польский премьер.

Он также отметил, что очень важно приготовить инвестиционный пакет для Украины, поскольку экономика нуждается в новых инвестициях, новых рабочих местах.

Очередным элементом послевоенного восстановления Украины, по словам польского премьера, должна быть энергетическая безопасность.

— Если бы война поскорее кончилась и привела к тому, что наша часть Европы наконец-то стала независимой от российского газа, нефти и угля. Это необходимое условие для мира в регионе в долгосрочной перспективе, – заявил Матеуш Моравецкий.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.

По состоянию на 6:00 2 марта, на 7-е сутки российской войны в Украине, враг пытается наступать по всем направлениям, но повсюду получает отпор защитников и несет потери.