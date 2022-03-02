Служащие украинских Сил Специальных Операций передали «привет» российским артиллеристам и сообщили, что их больше не будут брать в плен.

Соответствующий пост опубликовали на странице ССО в Facebook.

Вместо этого, утверждают ребята, врагов будут сразу убивать — к такому решению пришли после массовых обстрелов мирных украинских городов.

— Смотрите, червяки: вы своих целей не видите и вам оттого вроде бы как легче. Но поверьте: легче вам, мразям, уже не будет никогда. Информация по вам — уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут. Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое «пожалуйста, не убивайте, я сдаюсь» уже не пройдет. Каждый расчет, не важно: командир, водитель, наводчик, заряжающий — будут зарезаны, как свиньи. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли, — написали в публикации.

Служащие также посоветовали российским оккупантам «позвонить маме в последний раз и сказать, что скоро они сдохнут».

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.

По состоянию на 6:00 2 марта, на 7-е сутки российской войны в Украине, враг пытается наступать по всем направлениям, но повсюду получает отпор защитников и несет потери.