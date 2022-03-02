МИД Турции заявил, что Россия, напав на Украину, подвергла Европу страшной опасности. Начав угрожать ядерным оружием Кремль поднял ставки как никогда высоко.

Об этом пишет DailySabbah.

Выступая на конференции по разоружении в Женеве замглавы министра иностранных дел Турции Седат Онал подчекнул, что война, развязанная Россией, ввергла континент в худший кризис после полярного противостояния СССР и США в середине прошлого века.

— Соглашения и обязательства, которые когда-то способствовали нашей коллективной безопасности, демонстративно оспариваются, — выразил он беспокойство.

Он добавил, что Турция продолжает поддерживать Украину, обороняющуюся от агрессора с восточных рубежей.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

Какая ситуация сейчас?

По состоянию на утро 2 марта идут 7-е сутки российской войны в Украине – враг пытается наступать по всем направлениям, однако повсюду получает отпор защитников и несет потери. Суммарные ориентировочные потери оккупационных сил с 24 февраля по 2 марта достигают 5 840 человек и десятков единиц техники. Среди них 30 самолетов, 31 вертолета, 211 танков, 862 боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, 9 средств противовоздушной обороны, 40 реактивных систем залпового огня, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня, два легких скоростных катера и 355 единиц автомобильной техники.

Уже состоялся первый этап переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

Что в Николаеве?

В Николаеве оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома. На проспекте Центральном украинские защитники вели бой с оккупантами и не допустили их дальнейшего наступления на город. После этого российские подразделения выдвинулись из Крыма в сторону Николаева и город занял оборону.

1 марта оккупанты предприняли попытку пройти вглубь Николаевской области по направлению к городу Кропивницкий, однако украинские защитники ликвидировали огромную колонну их техники. Российские войска попытались пройти через Снигиревку, Баштанку и окрестные села, но там жители без оружия, с подручными средствами и коктейлями Молотова разбивали колонны захватчика.

2 марта в районе Баловного Николаевской области была зафиксирована высадка российского десанта. Мэр Александр Сенкевич сообщил, что военные силы РФ обходят Николаев и пытаются зажать его в кольцо, однако основная масса техники прошла мимо.

Под Николаевом бойцы теробороны отобрали у батальона спецназначения России два джипа «Тигр» и задержали самих оккупантов, а жители Баштанки отобрали у врага и сожгли зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».