Российские солдаты выдвинули список условий горожанам в Херсоне.

Об этом пишет мэр Игорь Колыхаев на своей странице в Facebook.

В частности, от жителей требуют выезжать в город только днем, а пешком ходить по улицам только по одному или по двое. Оккупанты хотят установить комендантский час с 20:00 до 6:00, позволить заезжать только машинам с продовольствием и медикаментами.

Коммунальный транспорт выпустят только для того, чтобы добирались на работу сотрудники хлебозавода, магазинов, аптек и так далее. Также автомобили, которым по условиям можно находиться в городе, обязаны ездить с минимальной скоростью и должны быть готовы в любой момент показать содержимое перевозок.

— Пока да, флаг над нами украинский. И чтобы он оставался таким, этих требований придется придерживаться. Ничего другого пока предложить не могу, — написал мэр Игорь Колыхаев.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.

По состоянию на 6:00 2 марта, на 7-е сутки российской войны в Украине, враг пытается наступать по всем направлениям, но повсюду получает отпор защитников и несет потери.