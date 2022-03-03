После разговора с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Путин стремится захватить всю Украину и что «худшее еще впереди».

Об этом, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на BFMTV, заявили в Елисейском дворце по итогам разговора Макрона и Путина.

По сообщению дворца, Владимир Путин выразил Эммануэлю Макрону большую решительность продолжать наступление с целью «взять под контроль» всю страну.

Во время этого полуторачасового разговора российский президент сказал Эммануэлю Макрону, что операция российской армии развивается по плану Москвы. Он сказал, что ситуация будет накаляться, если украинцы не примут его условия.

— Президент Макрон ожидает, что худшее впереди, учитывая то, что сказал ему президент Путин, – сообщили в Елисейском дворце.

Владимир Путин также подтвердил, что намерен провести «денацификацию» Украины, о чем он заявлял с начала войны.

Оккупанты после разговора президентов заявили, что Путин подробно изложил Эммануэлю Макрону российские условия: «Прежде всего демилитаризация и нейтральный статус Украины – чтобы с ее территории никогда не было угрозы для России».

Владимир Путин также заявил Эммануэлю Макрону, что информация о ракетных обстрелах Киева – это неправда.

Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, а затем позвонил по телефону Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

Какая ситуация сейчас?

По состоянию на утро 2 марта идут 7-е сутки российской войны в Украине – враг пытается наступать по всем направлениям, однако повсюду получает отпор защитников и несет потери. Суммарные ориентировочные потери оккупационных сил с 24 февраля по 2 марта достигают 5 840 человек и десятков единиц техники. Среди них 30 самолетов, 31 вертолета, 211 танков, 862 боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, 9 средств противовоздушной обороны, 40 реактивных систем залпового огня, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня, два легких скоростных катера и 355 единиц автомобильной техники.

Уже состоялся первый этап переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

Сегодня, 3 марта, должен пройти следующий раунд переговоров. Член украинской делегации, николаевец Давид Арахамия сообщил, что речь будет идти о гуманитарном коридоре.

Что в Николаеве?

В Николаеве оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома. На проспекте Центральном украинские защитники вели бой с оккупантами и не допустили их дальнейшего наступления на город. После этого российские подразделения выдвинулись из Крыма в сторону Николаева и город занял оборону.

1 марта оккупанты предприняли попытку пройти вглубь Николаевской области по направлению к городу Кропивницкий, однако украинские защитники ликвидировали огромную колонну их техники. Российские войска попытались пройти через Снигиревку, Баштанку и окрестные села, но там жители без оружия, с подручными средствами и коктейлями Молотова разбивали колонны захватчика.

2 марта в районе Баловного Николаевской области была зафиксирована высадка российского десанта. Мэр Александр Сенкевич сообщил, что военные силы РФ обходят Николаев и пытаются зажать его в кольцо, однако основная масса техники прошла мимо.

Под Николаевом бойцы теробороны отобрали у батальона спецназначения России два джипа «Тигр» и задержали самих оккупантов, а жители Баштанки отобрали у врага и сожгли зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».