Компания Google в сотрудничестве с украинским правительством внедряет систему оповещения о воздушной тревоге для всех телефонов на ОС Android в Украине.

Об этом сообщается в блоге Google от 10 марта, пишет Экономическая правда.

— Мы все видели фотографии разворачивающейся в Украине гуманитарной катастрофы. Чтобы помочь растущему количеству беженцев в регионе, мы разрабатываем способы, чтобы предприятия обозначали, предоставляют ли они услуги беженцам. Начиная с сегодняшнего дня, владельцы гостиниц в соседних с Украиной странах могут указывать в профиле своей компании, предлагают ли они бесплатное или льготное проживание для беженцев. А местные предприятия могут размещать уведомления в профиле своей компании в Поиске и на Картах, чтобы предлагать различные услуги и помощь беженцам из Украины, — говорят в компании.

Там добавляют, что миллионы людей в Украине сейчас полагаются на оповещения об авиаударах, чтобы попытаться добраться до безопасного места.

— По просьбе и при содействии правительства Украины мы приступили к внедрению системы быстрого оповещения о воздушной тревоге для телефонов Android в Украине, — добавили в Google.

Система базируется на механизме предупреждения о землетрясениях, пояснил вице-президент по инженерии Android Дэйв Бьорк.

Вводить обновления начали 11 марта — украинские Android-смартфоны получат его в следующие несколько дней.

Данные о воздушной тревоге Google будет брать из украинской государственной системы предупреждение.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 12 марта:

личного состава: более 12 000 человек,

танков ‒ 362 единицы,

боевых бронированных машин ‒ 1205 единиц,

артиллерийских систем – 135 единиц,

РСЗО – 62 единицы,

средства ПВО – 33 единицы,

самолетов – 58 единиц, вертолетов – 83 единицы, (по данным Воздушных сил, поражено 67 вражеских самолетов и 87 вертолетов, – прим.)

автомобильной техники/vehicles – 585 единиц,

3 корабля/катера,

60 цистерн с ГСМ,

7 БПЛА оперативно-тактического уровня.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта.