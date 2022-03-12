В российском Краснодаре 12-летних мальчиков готовят к походу на войну, обещая им веселье и баззаговорочную победу. Политинформацией и пропагандой детей пичкает школьный учитель.

Об этом пишет «Новая Газета», чей корреспондент поговорил с одним ребенком, который с энтузиазмом слушает про войну.

Шестиклассник рассказал журналисту Алексею Тарасову, что его и других детей учат обращению с оружием и обещают, что этот навык вскоре им пригодится.

— Сами записались. У нас бывший учитель, классный руководитель с первого по пятый класс был, он и ведет Юнармию. Он из нашего класса спокойно пацанов брал… Он нас убить захотел… Один автомат с порохом и патронами весит 5 кг. Бронежилет 5, берцы, рюкзак с патронами, гранатами, там еще запаска — килограмм 15 точно <...> Занятия раз в неделю. Стреляем из винтовки, разбираем автомат, военное дело проходим <...> Не знаю. Готовят нас. Считается, что когда нам будет по 14 лет и около Красноярска будет большая война, нас отправят на нее. Мы даже клятву давали <...> если надо будет, то мы пойдем, — пересказывает мальчик.

К смерти их готовит учитель, рассказывающий фейки про американцев и Украину. К примеру, ребенок, с которым говорил корреспондент, думает, что Чернобыль произошел сразу после Второй Мировой войны и его устроили агенты США.

— А им, поймите, надо… Вот заберет Донецк Украина, и американцы в Донецке базу поставят. И они все ближе к России. Уже у американцев в Грузии база стоит. Были новости, я слышал, что американский патрульный истребитель летал над Черным морем <...> И почему боевые войска наши, России, в Абхазии стоят, сейчас в Донецке еще? Чтоб американцев не подпускать. В Украине уже стоят американские войска, базы. И по идее, все это дело начала Америка. На Украину надавила, что вот у вас будет такой кусочек, и Донецк ваш будет (а Донецк сначала был сам по себе, потом попросился к России. Потому что тяжело выживать, он маленький, а рядом большая страна). И Крым отвоюем, и Крым ваш будет, если выиграем, и вся Россия ваша. И Украина решила пойти на войну. Кто уговаривал Украину, явно были мастерами своего дела <...> Так им-то надо бесплатно получать. И еще с этого деньги забирать. И они идут и идут, но, видите, помню, нам рассказывали, что как бы не шпион — новости России — попали в Америку, и скрытую камеру на себя поставили и были на бунте против России. И там сказал президент: «Убьем Россию!» И не только политики, все жители спокойно так: «Убьем Россию, убьем Россию». В Америке не любят российских. И Путин еще враждует с американским, — переубеждает журналиста ребенок.

Школьников заставляют поверить в то, что Россия находится в кольце врагов, и только ее власти миротворцы, а другие страны — желают лишь зла.

— Китайцы хотели напасть, но они понимают, что мы у них еду покупаем, они делают свои «дошираки», мы берем, и мы им дрова, мы им воду из Байкала поставляем, уголь и газ. Китайцы сказали, что помогут нам с войной, если большая начнется, с Америкой. Но никто не знает: помогут — не помогут. Или они сами начнут воевать? Вот Япония хочет точно напасть на Россию, есть желание. Мы же у них острова маленькие забрали. А их же очень много, им эти острова нужны. Сейчас в Японии стали вулканы просыпаться, им же надо куда-то уезжать. Но они понимают, что их много, а Россия больше, — повторяет услышанное 12-летний мальчик.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 12 марта:

личного состава: более 12 000 человек,

танков ‒ 362 единицы,

боевых бронированных машин ‒ 1205 единиц,

артиллерийских систем – 135 единиц,

РСЗО – 62 единицы,

средства ПВО – 33 единицы,

самолетов – 58 единиц, вертолетов – 83 единицы, (по данным Воздушных сил, поражено 67 вражеских самолетов и 87 вертолетов, – прим.)

автомобильной техники/vehicles – 585 единиц,

3 корабля/катера,

60 цистерн с ГСМ,

7 БПЛА оперативно-тактического уровня.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта.