Бизнесмен и основатель фонда «Возрождение» Джордж Сорос написал статью о том, что нападение Путина на Украину стало стартом для Третьей Мировой войны.

Мнение известного филантропа разместил ресурс Project Syndicate.

Американский предприниматель отмечает, что Россия на пару с Китаем задумали переделать мировой порядок на свое усмотрение.

— Я был удивлен, что Си дал Путину карт-бланш на вторжение и войну против Украины. Он должен быть очень уверен, что его утверждение в качестве пожизненного правителя Китая в конце этого года будет простой формальностью. Сосредоточив всю власть в своих руках, Си тщательно прописал сценарий, по которому он будет возведен в ранг Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. Заручившись поддержкой Си, Путин с невероятной жестокостью приступил к осуществлению мечты своей жизни. Приближаясь к 70 годам, Путин чувствует, что если он собирается оставить свой след в истории России, то ему надо действовать. Однако егр представление о роли России в мире искажено. Кажется, он считает, что русскому народу нужен царь, за которым они могут слепо следовать. Это прямая противоположность демократическому обществу, и это видение, искажающее русскую «душу», эмоциональную до сентиментальности, — заключает Джордж Сорос.

В своей статье он напоминает, что Путин однажды превратил в руины столицу Чечни, а теперь задумал сделать тоже самое со столицей Украины.

— Путин раньше был хитрым оперативником КГБ, но в последнее время он, похоже, изменился. Развив одержимость, он, кажется, потерял связь с реальностью. Он определенно недооценил ситуацию в Украине. Он ожидал, что русскоязычные украинцы встретят российских солдат с распростертыми объятиями, но они оказали невероятно мужественное сопротивление, казалось бы, превосходящим силам, — константирует Джордж Сорос.

Далее бизнесмен подчеркивает, что планы российского Генштаба провалились по многим направлениям в следствие объективных причин.

— Российская армия плохо выступила, когда ей было приказано атаковать своих украинских братьев. Укоренившаяся коррупция при заключении оборонных контрактов также сыграла важную роль в неудовлетворительной работе. Однако вместо того, чтобы винить себя, Путин, похоже, буквально сошел с ума. Он решил наказать Украину за то, что она противостояла ему, и, похоже, действует без каких-либо ограничений. Он бросает в бой всю российскую армию и игнорирует все правила войны, не в последнюю очередь бомбардируя мирное население без разбора. Многие больницы пострадали, а электросеть, питающая Чернобыльскую АЭС (в настоящее время оккупированную российскими войсками), была повреждена. В осажденном Мариуполе почти неделю без воды и еды остаются 400 тысяч человек, — пишет финансист.

Сорос добавляет, что Кремль, вероятно потерпит поражение в войне против Украины, ведь ей поставляют оружие как ЕС, так и США.

— Тем временем Си, похоже, понял, что Путин стал мошенником. 8 марта, на следующий день после того, как министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что дружба между Китаем и Россией остается «незыблемой», Си позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, чтобы сказать, что поддерживает их усилия по восстовлению мира <...> Мы можем только надеяться, что Путин и Си будут отстранены от власти до того, как они смогут уничтожить нашу цивилизацию, — подытожил бизнесмен.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 12 марта:

личного состава: более 12 000 человек,

танков ‒ 362 единицы,

боевых бронированных машин ‒ 1205 единиц,

артиллерийских систем – 135 единиц,

РСЗО – 62 единицы,

средства ПВО – 33 единицы,

самолетов – 58 единиц, вертолетов – 83 единицы, (по данным Воздушных сил, поражено 67 вражеских самолетов и 87 вертолетов, – прим.)

автомобильной техники/vehicles – 585 единиц,

3 корабля/катера,

60 цистерн с ГСМ,

7 БПЛА оперативно-тактического уровня.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта.