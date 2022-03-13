Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Российские оккупационные войска совершают авиаудары в западных областях Украины, чтобы деморализовать население и показать, что спокойного места нет нигде.
Об этом в эфире телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, пишет hromadske.
— Россияне пытаются показать, что нет никакой точки, где можно быть спокойными. Это нужно для деморализации украинского общества, — сказал советник.
Он напомнил, что ночью 12 марта воздушную тревогу объявляли по всей территории, а днем ранее — на половине территории страны.
— Они пытаются показать, что в стране нет безопасного места. Особенно понимая, что Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области с большим количеством переселенцев, — отметил Вадим Денисенко.
Утром 13 марта оккупанты попали по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области. российские войска запустили восемь ракет. По предварительным данным, система ПВО сбила одну ракету, отметил советник.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что утром в городе тоже были слышны взрывы. По предварительным данным, были удары по аэропорту. В эфире телемарафона Марцинкив сказал, что снова не сработала система оповещения. По его словам, воздушную тревогу сняли за десять минут до того, как начали падать ракеты. После этого в ручном режиме население оповестили об угрозе. Он заявил, что власти будут разбираться, почему система не сработала снова.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.
В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 12 марта:
В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.
Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.
25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.
С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.
5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.
На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».
8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.
Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.
В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».
Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Российские оккупационные войска совершают авиаудары в западных областях Украины, чтобы деморализовать население и показать, что спокойного места нет нигде.
Об этом в эфире телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, пишет hromadske.
— Россияне пытаются показать, что нет никакой точки, где можно быть спокойными. Это нужно для деморализации украинского общества, — сказал советник.
Он напомнил, что ночью 12 марта воздушную тревогу объявляли по всей территории, а днем ранее — на половине территории страны.
— Они пытаются показать, что в стране нет безопасного места. Особенно понимая, что Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области с большим количеством переселенцев, — отметил Вадим Денисенко.
Утром 13 марта оккупанты попали по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области. российские войска запустили восемь ракет. По предварительным данным, система ПВО сбила одну ракету, отметил советник.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что утром в городе тоже были слышны взрывы. По предварительным данным, были удары по аэропорту. В эфире телемарафона Марцинкив сказал, что снова не сработала система оповещения. По его словам, воздушную тревогу сняли за десять минут до того, как начали падать ракеты. После этого в ручном режиме население оповестили об угрозе. Он заявил, что власти будут разбираться, почему система не сработала снова.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.
В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 12 марта:
В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.
Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.
25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.
С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.
5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.
На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».
8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.
Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.
В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».
Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта.