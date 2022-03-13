На Николаевщине уже создают списки пособников ВС РФ, с ними готовы расправиться даже местные жители.

О настроениях населения рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— На временно подконтрольной территории, или не совсем подконтрольной, оккупанты ведут себя, как мрази. Забирают продукты, залезают сами в подвал, прячутся от обстрелов, людей выгоняют – ужас. Но мы все потихоньку возвращаем. Готовим эвакуацию — это даже не эвакуация, а вызволение из плена от этих подонков, — рассказал Виталий Ким.

Губернатор предупредил, что уже формируются списки личностей, помогающих оккупантам. Он считает, что эти люди встретятся не с ВСУ, а с «народным гневом».

— Я знаю, что меня слышит та сторона и наши жители, которые симпатизируют (врагу, — прим.) и надеятся, что по социальной лестнице они поднимутся вверх. Знайте, что списки предателей мы уже формируем. Я вас предупреждаю, это (наказание, — прим.) не ВСУ будут делать, это народный гнев будет делать, с теми, кто помогает или как-то там способствует оккупантам, поверьте, это так. Эти мрази бомбят наш город для того, чтобы просто посеять панику, это их умышленная тактика. Но мы их выбьем дальше, мы освободим каждое наше село и каждого предателями накажем, — добавил глава ОВА.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 12 марта:

личного состава: более 12 000 человек,

танков ‒ 362 единицы,

боевых бронированных машин ‒ 1205 единиц,

артиллерийских систем – 135 единиц,

РСЗО – 62 единицы,

средства ПВО – 33 единицы,

самолетов – 58 единиц, вертолетов – 83 единицы, (по данным Воздушных сил, поражено 67 вражеских самолетов и 87 вертолетов, – прим.)

автомобильной техники/vehicles – 585 единиц,

3 корабля/катера,

60 цистерн с ГСМ,

7 БПЛА оперативно-тактического уровня.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта.