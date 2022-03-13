В магазинах российских Тюмени, Москвы, Рыбинска, Воронежа, Кисловодска, Екатерибурга и сотен других городов заканчивается сахар. Наблюдаются и пустые полки с прокладками, которые производятся только иностранными компаниями.

Об этом написал журналист Александр Плющев, получивший подтверждение от своих читателей.

Люди со всей России жалуются на нехватку сахара, а там, где он все таки есть, резко подняли цены.

— 1) К животрепещущей теме: в мск в магазинах нескольких разных сетей нет не могу застать сахар уже неделю. Сотрудники магазинов говорят «вы просто не застали, нужно приходить утром». Сегодня пришёл утром, сахара нет, и ответ «привезут во второй половине дня». 2) Вчера примерно в 22-45 был в Пятерочке возле дома — Москва, возле МГУ. Сахара не было никакого, даже рафинада. Я тогда подумал, что возможно, потому что была суббота и конец рабочего дня. Тревожно. 3) В Рыбинске (Ярославская обл.) сахарного песка в магазинах нет, ни в сетевых ни в маленьких. Уже три дня не могу купить. С крупами пока все в порядке. 4) В Нижнем Новгороде ситуация с сахаром такая же. Фотку сделать не догадался. 5) Здравствуйте! В Томске тоже нет сахара. У нас сети Абрикос (компания Лама) и Ярче, да ещё Лента. Нигде нет сахара! Уже больше 2х недель, как этот военный ужас начался! (( Вчера муж видел сахар («Русский сахар») на почте по 95 рублей кг и не стал покупать... Почтовое отделение маленькое в посёлке, наверное старые запасы. Возможно придётся купить там, больше нет нигде! А может и там не быть! Все побежали самогон ставить. 6) В Смоленске тоже сахара нету....Гречку выставляют в моем магазине около 5 пачек на день, — сетуют россияне, ставшие побочными жертвами санкций, введенных против их страны за убийство украинцев.

Также в некоторых российских регионах наблюдается дефицит прокладок.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 12 марта:

личного состава: более 12 000 человек,

танков ‒ 362 единицы,

боевых бронированных машин ‒ 1205 единиц,

артиллерийских систем – 135 единиц,

РСЗО – 62 единицы,

средства ПВО – 33 единицы,

самолетов – 58 единиц, вертолетов – 83 единицы, (по данным Воздушных сил, поражено 67 вражеских самолетов и 87 вертолетов, – прим.)

автомобильной техники/vehicles – 585 единиц,

3 корабля/катера,

60 цистерн с ГСМ,

7 БПЛА оперативно-тактического уровня.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта.



