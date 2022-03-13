Глава Николаевской ОГА выступил перед российской аудиторией, дав им совет осознать ответственность за свою страну и начать изменения, чтобы не допустить новой войны против Украины.

Об этом он говорил в эфире канала «Популярная политика».

Губернатор рассказал, что давно отошел от «официоза», присущего российской бюрократии, и говорит на простом языке.

— Серьёзные щи это не про меня, мы демократическая страна, можем вести себя как угодно, важны только результаты, которые ты показываешь <…> У нас не обязательно быть с серьёзной физиономией и рассказывать заученные фразы, которые только и хочет услышать руководство, — пояснил он.

По его словам, в городе хватает добровольцев, готовых защищать свою землю.

— В то же время у нас огромный приток мужчин из-за границы и из других регионов, которые не хотят сидеть и хотят принимать участие активное в защите своей земли <…> Ведь пока люди гуляют с собачонками, засранцы нас бомбят, — напомнил Виталий Ким.

Отдельный акцент глава Николаевской ОГА сделал на том, что никто из николаевцев не хотел убивать россиян, но они первыми пришли на чужую землю и начали лить кровь.

— Мы не хотели этой войны. К нам пришли в дом и с таким соседом теперь живем <…> Нас не надо спасать, никого не мучают. Мы живем хорошо с дурноватым, пьяным соседом, — отметил губернатор Николаевщины.

Он добавил, что российские власти всячески пытаются уничтожить позитивный пример украинцев, чтобы население РФ недогадалось, что жить можно намного лучше, чем они это делают сейчас. Однако, по словам Виталия Кима, украинцы готовы помочь россиянам, если они решать поменять свою страну в лучшую сторону.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 12 марта:

личного состава: более 12 000 человек,

танков ‒ 362 единицы,

боевых бронированных машин ‒ 1205 единиц,

артиллерийских систем – 135 единиц,

РСЗО – 62 единицы,

средства ПВО – 33 единицы,

самолетов – 58 единиц, вертолетов – 83 единицы, (по данным Воздушных сил, поражено 67 вражеских самолетов и 87 вертолетов, – прим.)

автомобильной техники/vehicles – 585 единиц,

3 корабля/катера,

60 цистерн с ГСМ,

7 БПЛА оперативно-тактического уровня.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта.



