Россия направляется к полному поражению в войне с Украиной. Такое мнение высказал американский философ Фрэнсис Фукуяма в своей статье на americanpurpose.com.

Он считает, что российское планирование было некомпетентным, поскольку основывалось на ошибочном мнении, что украинцы благосклонно относятся к Российской Федерации, а армия рухнет сразу после вторжения.

«Очевидно, что российские солдаты несли с собой парадную форму для парада победы в Киеве, а не дополнительные боеприпасы и пайки. На данный момент Путин использовал в своей «операции» основную часть своих военных - нет огромных резервов сил, которые он бы мог привлечь, чтобы усилить армию. Российские войска застряли на границах разных украинских городов, где они сталкиваются с огромными проблемами с поставками и постоянными украинскими атаками», - пишет Фрэнсис Фукуяма.

В связи с этим, Фрэнсис Фукуяма считает, что крах их положения скорее всего будет внезапным и катастрофическим, а не медленно из-за войны и истощения.

«Армия в поле достигнет точки, когда ее нельзя будет ни снабжать, ни вывести, и моральный дух испарится. Это по крайней мере верно на севере; россиянам лучше на юге, но эти позиции будет трудно сохранить, если север терпит крах», - отмечает философ.

При этом, он убежден, что нет никакого возможного дипломатического окончания войны до того, как это произойдет.

«Нет ни одного компромисса, который был бы приемлем как для России, так и для Украины, учитывая потери, которые обе страны понесли на данный момент», - пишет он.

Фрэнсис Фукуяма считает, что совет Безопасности ООН в очередной раз довел свою беспомощность.

Решения администрации Джо Байдена не закрывать небо и не помогать передать польские МиГи Украине он считает правильными — «они сохранили холодную голову в очень эмоциональное время».

«Гораздо лучше, чтобы украинцы победили русских в одиночку, лишив Москву предлога, что на них напало НАТО, а также избежав всех очевидных возможностей эскалации. В частности, польские МиГи мало что добавят к возможностям Украины. Гораздо важнее постоянная поставка «Джавелинов», «Стингеров», TB2, медикаментов, оборудования связи и обмена разведданными. Я предполагаю, что украинские силы уже направляются разведкой НАТО, действующей за пределами Украины», - пишет Фрэнсис Фукуяма.

Он отмечает, что цена, которую платит Украина, конечно, огромна. Но единственное, что может остановить бойню - это разгром российской армии на земле.

«Путин не переживет поражения своей армии. Он получает поддержку, потому что его считают сильным человеком; что он может предложить, когда продемонстрирует некомпетентность и лишится своей силы принуждения?», - пишет философ.

Вторжение уже нанесло огромный ущерб популистам всего мира, которые до нападения единодушно выражали симпатии Путину. Среди них Маттео Сальвини, Жаир Болсонару, Эрик Земмур, Марин Ле Пен, Виктор Орбан и, конечно же, Дональд Трамп. Политика войны обнажила их откровенно авторитарные наклонности.

«Война до сих пор была хорошим уроком для Китая. Как и Россия, Китай за последнее десятилетие создал, казалось бы, высокотехнологичные вооруженные силы, но у них нет боевого опыта. Плохую работу российских ВВС, скорее всего, повторит ВВС Народно-освободительной армии, у которой также нет опыта управления сложными воздушными операциями. Мы можем надеяться, что китайское руководство не будет обманывать себя относительно собственных возможностей, как это сделали русские, обдумывая будущие действия против Тайваня», - считает Фрэнсис Фукуяма.

Он надеется, что Тайвань сам осознает необходимость готовиться к войне, как это сделали украинцы, и восстановит призыв на военную службу.

Турецкие дроны станут бестселлерами.

Поражение России сделает возможным «новое рождение свободы» и избавит мир от беспокойства по поводу упадка глобальной демократии.

«Дух 1989 года будет жить благодаря кучке отважных украинцев», - подытожил известный философ.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 14 марта:

личного состава: более 12 000 человек,

танков ‒ 389 единицы,

боевых бронированных машин ‒ 1249 единиц,

артиллерийских систем – 150 единиц,

РСЗО – 64 единицы,

средства ПВО – 34 единицы,

самолетов – 77 единиц, вертолетов – 90 единицы

автомобильной техники – 617 единиц,

3 корабля/катера,

60 цистерн с ГСМ,

8 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Что русские военные обстреляли ночью с 13 на 14 марта:

Киев: попали в 9-этажку на Оболони (сейчас известно о двух погибших) и заводе «Антонов». В завод попало три ракеты, по предварительной информации, жертв нет

Житомирщина: ударили по админзданиям в пгт. Положение – уничтожено 7 зданий, пострадало 4 человека, продолжаются поиски

Ровенщина: утренним ударом повреждена телебашня и админпомещение

Сумщина: бомбили жилой сектор Ахтырки – по меньшей мере 3 человека погибли

Черниговщина: обстреляли университет «Черниговская политехника» «Ураганами» обстреляли Нежин, без потерь.

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта. На спецлинию «101» поступило более 600 сообщений о взрывоопасных предметах, которые обнаруживают жители Николаевской области после обстрелов.

13 марта утром россияне разбомбили государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект». Кроме того, в результате еще одного обстрела в микрорайоен Соляные погибло 9 человек. Также известно об 1 погибшем в Баштанке.

Около 06:00 утра 14 марта военно-воздушные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по небольшому райцентру в Николаевской области — городу Снигирёвка.