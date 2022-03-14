В результате сегодняшних боев за Мариуполь «азовцы» уничтожили 7 единиц техники противника (1 Тайфун, 4 БТРа, 2 ББМ «Рысь») и множество пехоты. Отдельного упоминания достойны 17 спецназовцев ГРУ РФ, ликвидированных обороной города.

О ходе сегодняшних сражений за приазовский город докладывает полк «Азов».

Город находится под постоянными авианалетами и артобстрелами (каждые 30 минут).

— Я горжусь каждым воином, который дерется за Украину, за Мариуполь. Каждый, кто выбрал битву вместо побега. Этот день наш! Украина принадлежит нам! Смелым, настоящим и верным, выбирающим честь и мужество, — ободрил защитников Мариуполя командир «Азова» Денис Прокопенко.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 14 марта:

личного состава: более 12 000 человек,

танков ‒ 389 единицы,

боевых бронированных машин ‒ 1249 единиц,

артиллерийских систем – 150 единиц,

РСЗО – 64 единицы,

средства ПВО – 34 единицы,

самолетов – 77 единиц, вертолетов – 90 единицы

автомобильной техники – 617 единиц,

3 корабля/катера,

60 цистерн с ГСМ,

8 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Что русские военные обстреляли ночью с 13 на 14 марта:

Киев: попали в 9-этажку на Оболони (сейчас известно о двух погибших) и заводе «Антонов». В завод попало три ракеты, по предварительной информации, жертв нет

Житомирщина: ударили по админзданиям в пгт. Положение – уничтожено 7 зданий, пострадало 4 человека, продолжаются поиски

Ровенщина: утренним ударом повреждена телебашня и админпомещение

Сумщина: бомбили жилой сектор Ахтырки – по меньшей мере 3 человека погибли

Черниговщина: обстреляли университет «Черниговская политехника» «Ураганами» обстреляли Нежин, без потерь.

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта. На спецлинию «101» поступило более 600 сообщений о взрывоопасных предметах, которые обнаруживают жители Николаевской области после обстрелов.

13 марта утром россияне разбомбили государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект». Кроме того, в результате еще одного обстрела в микрорайоен Соляные погибло 9 человек. Также известно об 1 погибшем в Баштанке.

Около 06:00 утра 14 марта военно-воздушные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по небольшому райцентру в Николаевской области — городу Снигирёвка.



