Оппозиционный режиму Путина российский политик Александр Климанов, уехавший в США от репрессий, принял решение помогать Украине с оружием в руках, однако его не пропускают дальше границы, несмотря на то, что он записался в Украинский иностранный легион.

« Думская » . Об этой ситуации написала Думская

На заре десятых годов Александр Климанов организовывал митинги против фальсификации выборов путинскими чиновниками, получив угрозы от спецслужб РФ, он выехал в Одессу. Проработав на Михаила Саакашвили небольшой отрезок он времени, мужчина перебрался в США, где устроился на работу в Tesla. В последнее время он создал свой бизнес, связанный с электромобилями.

Услышав про полномасштабное вторжение РФ на украинскую территорию, Климанов сделал выбор в пользу Украины и записался в ряды иностранного легиона, как только Владимир Зеленский анонсировал его создание.

— Мне сказали, что моя фамилия в списках легиона. Мол, поедешь туда, представишься, и все будет хорошо, только предупредили, что не предоставляют транспорт, визы и билеты. Я пошел в румынское посольство, сделал визу, собрал снаряжение для себя и других ребят — друзья надонатили на прибор ночного видения, тактические наушники и прочее, — рассказал доброволец.

Через Румынию он менее, чем за двое суток, добрался до Украины. На границе его биографию изучили сотрудники СБУ, которые вроде бы разрешили его въезд на территорию Украины, однако этому помешали украинские пограничники.