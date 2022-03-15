Российские оккупанты ведут борьбу с объективным освещением их военных преступлений в Украине, убивают и обстреливают журналистов. Уже пострадали не менее 35 журналистов, трое убиты.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В частности, журналист Виктор Дударь погиб во время боевых действий под Николаевом, телеоператор Live Евгений Сакун погиб во время ракетных обстрелов в Киеве, а американец Брент Рено был убит на блокпосте в Ирпене в Киевской области.

По словам Людмилы Денисовой, многие журналисты получили ранения от целенаправленных обстрелов врага. Например, российские военные обстреляли бронированный автомобиль с маркировкой «Пресса» швейцарского журналиста Гийома Брике во время движения в сторону Николаева.

Под обстрелы оккупантов также попали двое журналистов чешского издания Voxpot Майда Сламова и Войтех Богач, два датских корреспондента издания Ekstra-Bladet Стефан Вайхерт и Эмиль Фильтенборг Миккельсен.

Российские войска напали на британскую телевизионную группу Sky News: главный корреспондент Стюарт Рэмзи и его четыре коллеги возвращались в Киев, когда попали в засаду. Пуля попала Рэмзи в спину, оператора Ричи Моклера спас бронежилет, по которому стреляли дважды.

Кроме того, под прицельным огнем оккупантов оказались объекты телевизионной инфраструктуры Украины. Они пытались уничтожить Киевскую, Луцкую, Ровенскую телебашни, захватили телебашни и телевизионные студии во временно оккупированных городах.

— Действия оккупантов направлены на навязывание рашистской пропаганды и идеологии и подавление всех других информационных ресурсов. Убийства и обстрелы журналистов являются грубым нарушением Гаагских конвенций и деклараций, Женевской конвенции о защите жертв войны и Дополнительных протоколов к ней и Конвенции о законах и обычаях суходольной войны, устанавливающих гарантии безопасности для журналистов, ㅡ указывает Людмила Денисова.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 марта ориентировочно составили:

личного состава — свыше 13500 человек,

танков — 404 ед,

404 ед, боевых бронированных машин — 1279 ед,

1279 ед, артиллерийских систем — 150 ед,

150 ед, РСЗО — 64 ед,

64 ед, средства ПВО — 36 ед,

36 ед, самолетов — 81 ед,

81 ед, вертолетов — 95 ед,

95 ед, автомобильной техники — 640 ед,

640 ед, корабли/катера — 3 ед,

3 ед, цистерн с ГСМ — 60,

60, БПЛА оперативно-тактического уровня — 9.

В Генштабе сообщили, что по состоянию на утро 15 марта Россия и дальше пытается захватить Мариуполь, но украинская армия отбила ее атаки. После полученных потерь они прекратили наступление и отступили. Россия продолжает ракетами и бомбами уничтожать критически важную инфраструктуру.

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта военный губернатор Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления – со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое совершило ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта. На спецлинию «101» поступило более 600 сообщений о взрывоопасных предметах, которые обнаруживают жители Николаевской области после обстрелов.

13 марта утром россияне разбомбили государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект». Кроме того, в результате еще одного обстрела в микрорайоен Соляные погибло 9 человек. Также известно об 1 погибшем в Баштанке.

Утром 14 марта военно-воздушные силы Российской Федерации нанесли авиаудар Снигирёвке.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что основной удар Россия собирается нанести по Николаеву и позициям ВСУ на Донбассе.

По состонию на 15 марта ВСУ выбили россиян с их позиций на границе Херсонской и Николаевской областей, откуда они ежедневно накрывали Николаев артиллерийскими снарядами.