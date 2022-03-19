Аналитик Royal United Services Institute и экс-сотрудник Верховного штаба союзных держав НАТО Эд Арнольд очень высоко оценил результативность ВСУ в оборонительной войне против ВС РФ.

Об этом пишет Der Spiegel.

Военный эксперт рассказал немецкому журналу, что украинские силы прошли огромный этап модернизации с 2014 года.

— Это началось в 2014 году. В то время украинские вооруженные силы находились в плачевном состоянии. Затем, с 2016 года, они провели реформу, которую поддержали Запад, в том числе США, Великобритания и Канада. Они сосредоточились на главном: командовании и управлении, планировании, операциях, медицинском и материально-техническом обеспечении, — акцентировал Эд Арнольд.

По его словам, украинская армия способна эффективно громить российскую армию, пока она растягивает линии снабжения.

— Это дает украинцам ряд возможностей для эффективных рейдов по стране. Они неплохо умеют устраивать засады, потому что русские войска используют большие дороги. Это просто невероятно плохая тактика с российской стороны, но это также показывает, что украинцы достаточно хорошо подготовили свою оборону, — заключил тактик.

Он добавил, что Украине имеет неоспоримое преимущество над страной-агрессоров в виде 300 тысяч резервистов-ветеранов, которые могут переломить ход битвы в свою пользу.

— Важным моментом является и то, что украинцы используют частично те же системы вооружения, что и россияне. Многие системы вооружения — это просто старые версии того, что используют русские. По крайней мере, для меньших систем вооружения. Так что это те же боеприпасы для винтовок, те же снаряды для минометов. Поэтому их небольшие мобильные подразделения могут проводить рейды и пополнять боеприпасы, — отметил Эд Арнольд.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось четыре этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя. По словам украинской стороны, позиция России значительно смягчилась.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 марта ориентировочно составили:

личного состава — около 14 200 человек,

танков — 450 ед,

боевых бронированных машин — 1448 ед,

артиллерийских систем — 205 ед,

РСЗО — 72 ед,

средства ПВО — 43 ед,

самолетов — 93 ед,

вертолетов — 112 ед,

автомобильной техники — 879 ед,

корабли/катера — 3 ед,

цистерн с ГСМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 12.

Специальная техника —11

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные войска россии за первые 20 дней своего вторжения в Украину использовали почти весь комплект крылатых ракет морского базирования «Калибр» и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта. На спецлинию «101» поступило более 600 сообщений о взрывоопасных предметах, которые обнаруживают жители Николаевской области после обстрелов.

13 марта утром россияне разбомбили государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект». Кроме того, в результате еще одного обстрела в микрорайоен Соляные погибло 9 человек. Также известно об 1 погибшем в Баштанке.

Около 06:00 утра 14 марта военно-воздушные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по небольшому райцентру в Николаевской области — городу Снигирёвка.

Также 14 марта стало известно, что основной удар Россия собирается нанести по Николаеву и позициям ВСУ на Донбассе.

По состонию на 15 марта Вооруженные силы Украины выбили россиян с их позиций на границе Херсонской и Николаевской областей, откуда они ежедневно накрывали Николаев артиллерийскими снарядами.

Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отходит за Днепр.

По состоянию на утро 18 марта известно, что вследствие авиаударов частично обесточены жилые дома в Центральном, Корабельном районе. Перебои с электричеством также есть в Вознесенске. Власти Вознесенска сообщают жителям, что сегодня в течение дня нужно быть готовыми быстро укрываться в убежища, иметь с собой запас еды и воды. Авиаудары могут продолжаться

За несколько дней из близлежащих сел в Николаев эвакуировали 433 человека. Вывозом людей занимается коммунальное предприятие «Николаевпасстранс».



