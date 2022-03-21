Европейский Союз активно работает над улучшением мер в сфере здравоохранения в случае ядерного инцидента. К чему еврочиновников подтолкнуло нападение России на Украину. Сейчас российские войска контролируют террриторию Чернобыльской и Запорожской АЭС, которая имеет шесть энергоблоков и является самой большой в Европе.

Европейская Комиссия стремится побудить членов ЕС накапливать йодные таблетки, защитные костюмы и другие лекарства, пишет Financial Times.

Брюссель также работает над способами борьбы с возможными химическими и биологическими атаками, после того как США предупредили о том, что Россия может использовать такое оружие в Украине.

— Комиссия работает над повышением готовности в области химических, биологических, радиологических и ядерных угроз в целом, и это делалось еще до войны в Украине, — подчеркнул представитель ЕК.

После того, как стало известно о «захвате» оккупантами АЭС в Украине, в аптеках Бельгии, Болгарии и Чехии закончились таблетки йода. Атака спровоцировала предупреждение о рисках распространения радиоактивной утечки по всему континенту.

Таблетки йодида калия мешают щитовидной железе человека накапливать радиоактивный йод, появляющийся в результате выбросов. Вдыхание радиоактивного йода чревато развитием онкологических заболеваний.

В отличие от пандемии коронавируса, заставшей Европу врасплох, на этот раз ЕС хочет быть готов.

В сентябре прошлого года было создано Европейское управление по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения и реагирования на них (HERA), чтобы выявлять возможные будущие риски и быть готовыми к ним.

В случае чрезвычайной ситуации, именно HERA будет отвечать за реагирование. Управление активирует финансирование и запустит механизмы мониторинга, адресной разработки, закупки средств медицинского противодействия и сырья. Она также имеет производственные мощности, готовые удовлетворить спрос на лекарства.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось четыре этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя. По словам украинской стороны, позиция России значительно смягчилась.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 марта ориентировочно составили:

личного состава — около 14 200 человек,

танков — 450 ед,

боевых бронированных машин — 1448 ед,

артиллерийских систем — 205 ед,

РСЗО — 72 ед,

средства ПВО — 43 ед,

самолетов — 93 ед,

вертолетов — 112 ед,

автомобильной техники — 879 ед,

корабли/катера — 3 ед,

цистерн с ГСМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 12.

Специальная техника — 11

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные войска россии за первые 20 дней своего вторжения в Украину использовали почти весь комплект крылатых ракет морского базирования «Калибр» и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта. На спецлинию «101» поступило более 600 сообщений о взрывоопасных предметах, которые обнаруживают жители Николаевской области после обстрелов.

13 марта утром россияне разбомбили государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект». Кроме того, в результате еще одного обстрела в микрорайоен Соляные погибло 9 человек. Также известно об 1 погибшем в Баштанке.

Около 06:00 утра 14 марта военно-воздушные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по небольшому райцентру в Николаевской области — городу Снигирёвка.

Также 14 марта стало известно, что основной удар Россия собирается нанести по Николаеву и позициям ВСУ на Донбассе.

По состонию на 15 марта Вооруженные силы Украины выбили россиян с их позиций на границе Херсонской и Николаевской областей, откуда они ежедневно накрывали Николаев артиллерийскими снарядами.

Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отходит за Днепр.

Утром 18 марта оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

В Генштабе сообщили, что за двое суток на Николаевском направлении подразделения, укомплектованные РФ мобилизованными из ДНР, понесли большие потери. В боях погибли более 200 оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.