За минувшие сутки ВСУ отбили на Донецком и Луганском направлениях отбили 7 атак врага, уничтожили 8 танков и другую технику захватчиков.

Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отражено 7 вражеских атак. Украинскими воинами уничтожены 8 танков, 8 единиц бронированной и 3 — автомобильной техники противника, один миномет. Потери захватчиков в живой силе уточняются.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражены 1 самолет, 12 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных сил была задействована для истребительного прикрытия войск и объектов. Ударная авиация нанесла сокрушительные удары по определенным командованием целям и объектам оккупантов.

В течение месяца войны враг понес значительные потери.

По имеющейся информации, на временно-оккупированной территории автономной республики Крым, в медицинские учреждения города Севастополя ежедневно прибывает в среднем от 50 до 100 раненых.

«Морально-психологическое состояние войск противника остается низким», — уверяют в Генштабе.

По маршрутам движения российских военных колонн по территории Республики Беларусь отмечаются нередкие факты продажи военнослужащими топлива и провизии или их обмена на спиртные напитки.

Враг не оставляет попыток пополнить потери автомобильной техники и наладить тыловое обеспечение своих боевых частей.

Оккупанты продолжают терроризировать и запугивать местное население на временно занятых территориях. Имеют место редкие случаи мародерства, похищения людей и имущества.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

26 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе Снигиревка больше нет российских солдат. Исключение — блокпост на объездной дороге. Он также рассказал, что в Снигиревку заехали 3 фуры с гуманитарной помощью.