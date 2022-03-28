Лидер политсилы «Европейская Солидарность» Петр Порошенко убежден, что если бы Украина получила 80 боевых самолетов, 100 новых танков и четыреста БТР, ситуация на фронте полностью изменилась бы.

Об этом политик рассказал в эфире Polsat News.

Он подчеркнул, что украинская армия показала: нам не нужны войска НАТО, нам нужно их оружие. По словам Петра Порошенко, часть этого оборудования находится в Чехии, Словакии, Болгарии, Румынии и Польше. «Пожалуйста, поддержите Украину», — обратился он к лидерам стран-членов НАТО.

Петр Порошенко также приветствовал встречу лидера США Джо Байдена в Польше с украинскими министрами иностранных дел и обороны. Он объяснил — Украина рассчитывает на Байден, Польшу, НАТО и Европейский Союз.

Пятый Президент также сообщил, что российские танки все еще стоят неподалеку от Киева, а в городе регулярно звучит сигнал воздушной тревоги.

— Мы на войне. У нас каждый час воздушная тревога. Двадцать ракет поразили Киев, в том числе гражданские объекты, — говорит пятый Президент.

При этом Петр Порошенко подчеркнул, что украинцы не боятся Владимира Путина, потому что они на своей земле и есть огромная мотивация к борьбе.

— Это наша страна. Это наши дети. Наши родители, наши семьи. Это наше будущее. Российские солдаты, напротив, не имеют мотивации. Они не понимают, почему они здесь. Потому мы победим. Итого, плечо к плечу. С нашими польскими, европейскими, натовскими и американскими партнерами, — сказал лидер «ЕС».

Петр Порошенко считает, что с Владимиром Путиным достичь компромисса невозможно.

— Он хочет, чтобы мы умерли, а мы хотим жить. Он враг, потому что не признает нашу государственность, хочет отнять у нас наше будущее. Но это еще не все, потому что он ненавидит Запад, он ненавидит Польшу, он ненавидит поляков. Он ненавидит всю систему правил и ценностей. Он сумасшедший, — отмечает политик.

На вопрос о том, удастся ли российский президент использовать ядерное или химическое оружие, он признал, что предусмотреть это невозможно. Однако если бы Владимир Путин это сделал, он должен знать, что у него не будет «шансов на выживание».

— Возможно, это его остановит, потому что сейчас он атакует украинские АЭС, а ядерное загрязнение не знает границ. Запорожская АЭС в десять раз мощнее Чернобыльской, но это их не остановило. Поэтому мы должны выгнать его из Украины. Мы должны быть едиными, — подчеркнул Петр Порошенко.

Пятый Президент также считает, что войны в Украине вообще могло не быть, а Владимира Путина можно было остановить много лет назад.

— Если бы Украину пригласили в НАТО в 2008 году в Бухаресте, будь мы членом НАТО в 2013 или 2014 году, этой агрессии точно бы не произошло, — резюмирует Петр Порошенко.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

26 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе Снигиревка больше нет российских солдат. Исключение — блокпост на объездной дороге. Он также рассказал, что в Снигиревку заехали 3 фуры с гуманитарной помощью.