Страны Большой Семерки заявили, что не будут платить за российский газ рублями, как хочет Кремль.

Об этом заявил министр энергетики Германии Роберт Габек после конференции с министрами энергетики стран G7, сообщает ЭП со ссылкой на Reuters.

Министры энергетики Группы семи наиболее промышленно развитых стран отклоняют требования Кремля по поводу того, чтобы «недружественные» страны платили за российский газ рублями.

— Все министры G7 согласились, что это одностороннее и явное нарушение существующих контрактов, – сказал Роберт Хабек. Министры еще раз подчеркнули, что заключенные договоры действительны, и компании должны их уважать... оплата в рублях недопустима, и мы призываем заинтересованные компании не выполнять требования Путина, – заявил Роберт Габек.

Он добавил, что попытка Владимира Путина разделить Европу «очевидна, но как вы видите, из этого великого единства и решительности, нас не разделить».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.