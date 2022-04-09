Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что многие депутаты горсовета, избранные от партий, деятельность которых в Украине запретили, сейчас помогают населению.

При этом о роспуске своих фракций они еще не сообщали, отметил он в интервью телеканалу «НИС-ТВ».

Александр Сенкевич отметил, что в принципе сейчас не коммуницирует с какими-либо депутатами городского совета из-за нехватки времени и отсутствия необходимости проводить сессии.

— Я не хотел бы персонифицировать. Я не общаюсь сейчас с депутатами. Откровенно говоря, нет времени — просто поток работы. Сегодня у нас нет необходимости собирать сессию, потому что сегодня у нас все вопросы, которые касаются бюджета, — в основном, оплачиваются защищенные статьи. Никакого бюджета развития сегодня нет. Мы не можем, элементарно, делать ямочный ремонт, потому что он является сегодня приоритетным, — отметил он.

Мэр добавил, что регулирование каких-то вопросов в городе решается исполкомом, который проходит в телефонном режиме. По поводу представителей «Партии Шария» и «Оппозиционной платформы — За життя» он отметил, что многие помогают николаевцам.

— Да, я вижу, что многие из них, в том числе из «Партии Шария» и «ОПЗЖ», сегодня включились в гуманитарную помощь, занимаются помощью населению, готовят еду, привозят гуманитарку. Не могу сказать, что они все собрались и уехали из города, — сказал Александр Сенкевич.

Он добавил, что ни фракция «Партии Шария», ни «ОПЗЖ» о своем роспуске пока не заявляли.

— О роспуске фракций «ОПЗЖ» или «Партии Шария» я не слышал, заявлений не видел и не получал. Может ждут чего-то, когда будет более подходящий момент, — отметил он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.