Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что многие депутаты горсовета, избранные от партий, деятельность которых в Украине запретили, сейчас помогают населению.
При этом о роспуске своих фракций они еще не сообщали, отметил он в интервью телеканалу «НИС-ТВ».
Александр Сенкевич отметил, что в принципе сейчас не коммуницирует с какими-либо депутатами городского совета из-за нехватки времени и отсутствия необходимости проводить сессии.
— Я не хотел бы персонифицировать. Я не общаюсь сейчас с депутатами. Откровенно говоря, нет времени — просто поток работы. Сегодня у нас нет необходимости собирать сессию, потому что сегодня у нас все вопросы, которые касаются бюджета, — в основном, оплачиваются защищенные статьи. Никакого бюджета развития сегодня нет. Мы не можем, элементарно, делать ямочный ремонт, потому что он является сегодня приоритетным, — отметил он.
Мэр добавил, что регулирование каких-то вопросов в городе решается исполкомом, который проходит в телефонном режиме. По поводу представителей «Партии Шария» и «Оппозиционной платформы — За життя» он отметил, что многие помогают николаевцам.
— Да, я вижу, что многие из них, в том числе из «Партии Шария» и «ОПЗЖ», сегодня включились в гуманитарную помощь, занимаются помощью населению, готовят еду, привозят гуманитарку. Не могу сказать, что они все собрались и уехали из города, — сказал Александр Сенкевич.
Он добавил, что ни фракция «Партии Шария», ни «ОПЗЖ» о своем роспуске пока не заявляли.
— О роспуске фракций «ОПЗЖ» или «Партии Шария» я не слышал, заявлений не видел и не получал. Может ждут чего-то, когда будет более подходящий момент, — отметил он.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.
Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что многие депутаты горсовета, избранные от партий, деятельность которых в Украине запретили, сейчас помогают населению.
При этом о роспуске своих фракций они еще не сообщали, отметил он в интервью телеканалу «НИС-ТВ».
Александр Сенкевич отметил, что в принципе сейчас не коммуницирует с какими-либо депутатами городского совета из-за нехватки времени и отсутствия необходимости проводить сессии.
— Я не хотел бы персонифицировать. Я не общаюсь сейчас с депутатами. Откровенно говоря, нет времени — просто поток работы. Сегодня у нас нет необходимости собирать сессию, потому что сегодня у нас все вопросы, которые касаются бюджета, — в основном, оплачиваются защищенные статьи. Никакого бюджета развития сегодня нет. Мы не можем, элементарно, делать ямочный ремонт, потому что он является сегодня приоритетным, — отметил он.
Мэр добавил, что регулирование каких-то вопросов в городе решается исполкомом, который проходит в телефонном режиме. По поводу представителей «Партии Шария» и «Оппозиционной платформы — За життя» он отметил, что многие помогают николаевцам.
— Да, я вижу, что многие из них, в том числе из «Партии Шария» и «ОПЗЖ», сегодня включились в гуманитарную помощь, занимаются помощью населению, готовят еду, привозят гуманитарку. Не могу сказать, что они все собрались и уехали из города, — сказал Александр Сенкевич.
Он добавил, что ни фракция «Партии Шария», ни «ОПЗЖ» о своем роспуске пока не заявляли.
— О роспуске фракций «ОПЗЖ» или «Партии Шария» я не слышал, заявлений не видел и не получал. Может ждут чего-то, когда будет более подходящий момент, — отметил он.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.