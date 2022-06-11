Фото: Николаев, Edgar Su/Reuters

11 июня идут 108-е сутки противостояния украинского народа полномасштабному вооруженному вторжению Российской Федерации.

По данным Оперативного командования «Юг», украинские Ми-8 нанесли удар по скоплению оккупантов в Херсонской области, а Су-27 – по составу боеприпасов и скоплению вражеской техники в Николаевской области.

В ходе изучения маршрута продвижения в глубь оккупированной Херсонщины украинская разведывательная группа уничтожила группу российских десантников, завладев их оружием и средствами связи.

Всего за сутки силами подразделений ВСУ на юге уничтожили 39 захватчиков, и, как минимум на 11 единиц ростехники: танк Т-62 и 4 бронированных, 3 грузовых автомобиля, автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» и 2 гаубицы «Мста-Б».

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ВСУ контролируют треть Северодонецка, сообщил ВВС мэр города Александр Стрюк.

— На сегодняшний день идут острые уличные бои. Они сопровождаются постоянными бомбежками. Треть города контролируется вооруженными силами Украины: построена линия обороны, и в прилегающих жилых кварталах идут бои. Проводятся военные операции, ВСУ пытаются оттеснить оккупантов, — сказал он.

По его словам, основная проблема украинской армии — «нас бомбят, а защищаться нечем», поэтому Украина нуждается в дальней артиллерии и системах ПВО.

На улицах Николаева появились рекламные щиты в поддержку Херсона и слоганом «Тримамаємо зв’язок».

Изображение на билбордах сделано по мотивам иллюстрации художника Никиты Титова. Несколько букв надписи сливаются в руки, держащие друг друга. Никита Титов нарисовал ее после того, как в Херсоне отключили украинских мобильных операторов.

Отметим, что завтра, 12 июня, страна-агрессор отмечает День России. Ранее захватчики заявили, что собираются праздновать его на оккупированных территориях Украины.

Также, как сообщалось, сегодня в Херсоне начали выдавать российские паспорта. За ними пришли всего 23 человека.

В селе Пришиб в 80 километрах от Николаева на северо-восток не осталось людей. После интенсивных бомбежек на протяжении 4 дней его покинули все жители.

Сейчас единственные обитатели Пришиба — собаки, козы, куры и индоутки. По данным последней переписи в селе жило около 400 человек.

В первый день обстрелов по селу за 2 часа выпустили 70-т снарядов 152 калибра, а в ходе 4-дневной бомбежки погибли трое местных жителей.

Генерал Марченко уверен, что Николаев отобьёт атаки России. Он назвал возможное взятие города оккупантами «утопией». По его словам, украинские бойцы надежно защищают Николаев: выкопали три линии обороны и заминировали все направления, по которым оккупанты могли бы прорваться в город.

«Сейчас мы готовы. Там выкопаны три линии обороны, пристрелян каждый сантиметр. На данный момент уже заминированы все направления, куда может быть прорыв. Этого не было вначале. Сейчас, для того, чтобы взять Николаев, им надо снять со всех направлений все свои войска и создать большой резерв, и этим большим резервом попробовать прорваться. Фактически это утопия», – сказал он.

В Запорожской области Украины выдали первые российские паспорта, сообщил гауляйтер региона Владимир Рогов.

— Сегодня в Мелитополе состоялась церемония выдачи первых российских паспортов, — сообщил он.

Ранее «новые власти» Запорожской области анонсировали, что жители региона получат первые российские паспорта 12 июня, в День России.

КП «Николаевские парки» по спецпроцедуре военного времени и без торгов отдало 14 миллионов гривен на уход за зелеными зонами.

Согласно договору, который был заключен 1 июня, николаевский филиал ООО «Еврокоммунсервис» за 13,84 миллионов гривен будет ухаживать за 57 парками, скверами и зелеными зонами района до 23 августа.

ВСУ ведут в Херсонской области контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка, сообщает Херсонский городской совет.

Там также отмечают, что поселок Таврийский находится полностью под контролем Украины.

Украинские бойцы уничтожили оккупантов, которые проводили «совещание» во Дворце культуры химиков в Северодонецке. Враг понес значительные потери, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Недавно русня попыталась провести совещание в Доме химиков, но что-то там «нахимичили» и начали погибать. Сейчас еще детальной информации у нас нет, но знаем, что даже в окна влетали гранаты, снаряды... Потом, возможно, будет более детальная информация, узнаем, кто именно у них там погиб от той «химии» в Доме химиков, — рассказал он.

В Мариуполе в пятницу на экранах, закрепленных на грузовиках, показывали псевдоисторические программы о «собирании земель русских».

Николаевский глиноземный завод, который принадлежит олигарху Олегу Дерипаске, не попал в список на конфискацию, сообщил глава Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков.

Он полагает, что быстро национализировать завод не получится: «Еще в начале войны мы сформировали списки активов, которые легче всего было бы конфисковать по решению суда. Этот объект очевиден с точки зрения того, кому он принадлежит, но он имеет такую структуру собственности, что получить быстрое решение суда может быть не так-то просто».

Артиллерийское подразделение николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожило две российские боевые машины пехоты, сообщает пресс-служба бригады.

На видео зафиксировано, как пылают две российские боевые машины пехоты БМП-2, а затем начинает детонировать боекомплект.

Российский олигарх Фридман, пытающийся получить украинское гражданство, спонсировал оборонный комплекс РФ.

«Альфа-банк», совладельцем которого является олигарх, долгие годы давал многомилионные кредиты предприятиям, производящим военную технику в РФ.



В частности, он спас от банкротства металлургический завод «Красный Октябрь» и «Уралвагонзавод». Сегодня на украинской земле можно наглядно увидеть продукты кооперации этих предприятий: танки Т-90 «Прорыв», боевая машина «Терминатор» и другие.

В 2017 году, попав под санкции США, Фридман заявил о расторжении связей с ОПК. Однако в отчете «Объединенной двигателестроительной корпорации» за 2020 год аналитики Trap Aggressor нашли информацию о действующих кредитах в евро от «Альфа-банка» под 2,60%-2,75% годовых. Финансовую отчетность пытались скрыть в документе, но так и не удалили окончательно.

Изделия этой корпорации украинцы тоже могут увидеть своими глазами. Правда, только на сбитых вертолетах «Аллигатор».

Вчера около 16:00 в селе Лиманы Галицыновской громады во время обстрела со стороны россиян погиб человек — снаряд попал в дом, сообщили в Николаевской ОВА.

Также вчера была обстреляна Широковская громада. Обстрелы были преимущественно вне населенных пунктов. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

Ночью, 10 июня, подверглась обстрелам Ингульская громада. Потерпевших и повреждений нет.

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В николаевских библиотеках изымают из общего доступа книги российских и советских авторов, а также российских издательств.

О процессе «НИС-ТВ» рассказала директор областной научной универсальной библиотеки Виктория Агаркова.

Она также отметила, что 70% фондов ее библиотеки составляет русскоязычная литература, поскольку в стране есть большая нехватка научных книг на украинском языке.

Виктория Агаркова пояснила, что запрещенные книги не будут уничтожаться, они просто исчезнут из общего доступа. Таким образом получить их можно будет по запросу, например, для научных или студенческих работ.

Также пока окончательно не определена судьба украинских авторов советской эпохи, например, Тычины, Рыльского, Гончара. Библиотечное сообщество в данном вопросе разделилось на два лагеря. Кто-то считает, что их книги должны быть изъяты, а кто-то не поддерживает такие кардинальные меры.

По состоянию на утро 11 июня россия потеряла примерно 32 050 своих солдат в полномасштабной войне против Украины. Из них 150 — за последние сутки, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ориентировочные потери оккупантов следующие:

танков — 1 419 (+10);

боевых бронированных машин — 3 466 (+16);

артиллерийских систем — 712;

реактивных систем залпового огня — 222;

средств противовоздушной обороны — 97;

самолетов — 212;

вертолетов — 178;

автомобильной техники и автоцистерн — 2 448 (+10);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 579 (+7);

специальной техники — 54;

крылатых ракет — 125;

кораблей, катеров — 13.

Эти данные не окончательны: из-за активных боевых действий подсчет усложнен. За последние сутки, по данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене запрета выезда для мужчин из Украины.

Он отметил, что на период действия военного положения конституционные права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены. И что отменить ограничения планируют после окончания военного положения.

Также Зеленский поручил премьеру Шмыгалю проработать вопрос по очередям мобилизации и заняться предотвращением коррупции среди пограничников и в военкоматах.

«Вероятно, сирийцы», — Арестович рассказал об убитых на Херсонщине двух сотнях арабских наемников

Наемников из Ближнего Востока украинские артиллеристы уничтожили в селе Чкалово на Херсонщине.

— Первое подтвержденное наличие арабских наемников в Украине. Вероятно, сирийцы. Точное попадание украинской артиллерии. Больше двухсот убитых по самым нижним оценкам. Экспресс-тур оказался, — сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

Он также добавил, что еще одно важное попадание также произошло в южном регионе, забрав с собой двух высокопоставленных командиров РФ.

Германия в период с января по апрель 2022 года увеличила импорт из россии на 60% и в целом перечислила россиянам почти 6 миллиардов евро, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Экспорт в Россию сократился более чем на 26%. В целом товарооборот между странами вырос более чем на 20%. А вот торговля с Украиной за первые четыре месяца сократилась на 11% (в частности, на 5,4% сократился импорт и на 15,7% — экспорт).

Министр по делам искусств и гражданского общества Великобритании Барбара Келли призвала правительство отказаться от виз для украинских музыкантов, разрешая им гастролировать без них.

Чехия передала Украине временных моста — их будут использовать для восстановления сообщения с деоккупированными территориями

Два понтонных моста длиной по 36 метров установят на территориях, критически нуждающихся в восстановлении транспортного сообщения.

— Благодаря поддержке европейских партнеров лекарства, еда и товары первой необходимости будут доставлены в освобожденные от российских захватчиков города и села, – говорят в «Укравтодоре».

Россия начала процесс оформления аннексии Херсона и области, заявил глава миссии США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

Он указал, что Херсон стал «лабораторией ужасов»: «Мы видим, как Кремль запустил свою стратегию присоединения украинских территорий к России. И мы уже видели такую стратегию раньше. Все это, к сожалению, довольно известные шаги».

Американский дипломат подчеркнул, что российские оккупанты систематически устраивают пытки гражданских лиц на захваченных территориях области.

Прибившийся пес помогает украинским бойцам в обороне на Николаевском направлении: «Слышит артобстрел задолго до людей»

Пес Блэк влился в ряды ВСУ возле одного из сел Николаевской области. Его прежние хозяева либо погибли, либо уехали из-под постоянных обстрелов.