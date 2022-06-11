В селе Пришиб в 80 километрах от Николаева на северо-восток не осталось людей. После интенсивных бомбежек на протяжении 4 дней его покинули все жители.

Об этом говорится в сюжете издания «Крым.Реалии».

Российские военные разбомбили село на столько, что жилых домов почти не осталось, а люди были вынуждены уйти. Единственная дорога ведет в пока что оккупированную Снигиревку, а между селом и Снигиревкой проходит линия фронта.

Сейчас единственные обитатели Пришиба — собаки, козы, куры и индоутки. По данным последней переписи в селе жило около 400 человек.

Местный житель Николай пообщался с журналистами. Он переехал в соседнее село, но регулярно приходит домой, чтобы покормить животных. Он рассказал, что пожилых людей эвакуировали, хотя многие из них отказывались уезжать. Гуманитарную помощь в Пришиб не доставляли — слишком опасно. Однако, отмечает Николаев, сейчас уже без нее можно обойтись благодаря огороду.

Военнослужащий Валентин рассказал, что село очень сильно бомбили 4 дня подряд. По его предположениям, били из артиллерии.

— Били очень интенсивно, даже нельзя было выйти в туалет. Скорее всего это был артиллерийский обстрел, САУ, 152-й калибр. Звук был очень мощный. Жаль очень людей. Мы здесь были три недели до этого. Село себя хорошо чувствовало, жили люди, мы им помогали продуктами, — отметил он.

По его словам, двое суток огонь корректировали с помощью беспилотника, потом уже били по полученным координатам. В первый день обстрелов по селу за 2 часа выпустили 70-т снарядов 152 калибра, а в ходе 4-дневной бомбежки погибли трое местных жителей.

Ранее журналисты телеканала «НИС-ТВ» побывали в Баштанке, которую в ночь на 7 июня в очередной раз обстреляли российские войска.