Николаевский глиноземный завод, который принадлежит олигарху Олегу Дерипаске, не попал в список украинских активов россиян под конфискацию.

Об этом сообщил глава Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков, пишет Forbes.

Он полагает, что быстро национализировать завод не получится.

— Еще в начале войны мы сформировали списки активов, которые легче всего было бы конфисковать по решению суда. Этот объект очевиден с точки зрения того, кому он принадлежит, но он имеет такую структуру собственности, что получить быстрое решение суда может быть не так-то просто, – сказал Александр Новиков.

Также он прокомментировал и вопрос об олигархе Вадиме Новинском – бывшем гражданине рф, который владел ЧСЗ в Николаеве.

— Мы не вносили Новинского в санкционные списки, поскольку к нам не поступало сообщений о его причастности к коллаборационной деятельности, не были предоставлены соответствующие доказательства. Такие сообщения могут отправлять все желающие. Кроме того, если в Украине будет создан реестр олигархов, мы будем проводить проверки относительно лиц, которые попадают в реестр, и, возможно, выявим новые факты об этих людях. В настоящее время парламент запретил на время военного положения проводить полные проверки деклараций, – сказал Александр Новиков.

Напомним, суд арестовал корпоративные права и имущество ООО «Глуховский карьер кварцитов» (Сумщина), принадлежащее офшорной компании подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски.