17 июня идут 114-е сутки противостояния украинцев масштабному вооружению вторжению Российской Федерации.
Утром, около 6:40, в Николаеве прогремели мощные взрывы. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
В течение минувших суток украинская авиация нанесла удары по скоплениям противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонщины, сообщают в Генштабе ВСУ.
Ожесточенные бои продолжаются на востоке страны — идет борьба за полный контроль над Северодонецком.
Кроме того, ВСУ отбили несколько попыток штурма в населенных пунктах под Бахмутом.
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07:37 На Южнобугском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Кульбакино, населенных пунктах Николаевка, Степовая Долина, Муравьевка, Новопавловское, Шевченково, Заря, Партизанское, Квитневое, Новогригорьевка, Киселевка, Княжеское, сообщили в Генштабе.
07:09 Украинские разведчики получили детальную техническую документацию по строительству «Крымского моста».
«В ближайшем окружении Путина заявляют о «гарантированной» безопасности «Крымского моста». Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию. Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта», – заявили в ГУР Минобороны.
17 июня идут 114-е сутки противостояния украинцев масштабному вооружению вторжению Российской Федерации.
Утром, около 6:40, в Николаеве прогремели мощные взрывы. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
В течение минувших суток украинская авиация нанесла удары по скоплениям противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонщины, сообщают в Генштабе ВСУ.
Ожесточенные бои продолжаются на востоке страны — идет борьба за полный контроль над Северодонецком.
Кроме того, ВСУ отбили несколько попыток штурма в населенных пунктах под Бахмутом.
Обновляется
07:37 На Южнобугском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Кульбакино, населенных пунктах Николаевка, Степовая Долина, Муравьевка, Новопавловское, Шевченково, Заря, Партизанское, Квитневое, Новогригорьевка, Киселевка, Княжеское, сообщили в Генштабе.
07:09 Украинские разведчики получили детальную техническую документацию по строительству «Крымского моста».
«В ближайшем окружении Путина заявляют о «гарантированной» безопасности «Крымского моста». Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию. Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта», – заявили в ГУР Минобороны.