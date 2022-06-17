Вид на Николаев из здания разрушенной ОГА, фото: Дмитрий Плетенчук

17 июня идут 114-е сутки противостояния украинцев масштабному вооружению вторжению Российской Федерации.

Утром, около 6:40, в Николаеве прогремели мощные взрывы. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

В течение минувших суток украинская авиация нанесла удары по скоплениям противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонщины, сообщают в Генштабе ВСУ.

Ожесточенные бои продолжаются на востоке страны — идет борьба за полный контроль над Северодонецком.

Кроме того, ВСУ отбили несколько попыток штурма в населенных пунктах под Бахмутом.

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На Южнобугском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Кульбакино, населенных пунктах Николаевка, Степовая Долина, Муравьевка, Новопавловское, Шевченково, Заря, Партизанское, Квитневое, Новогригорьевка, Киселевка, Княжеское, сообщили в Генштабе.

Украинские разведчики получили детальную техническую документацию по строительству «Крымского моста».