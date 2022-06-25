Народная депутатка Юлия Гришина, возглавляющая парламентский подкомитет по вопросам высшего образования, посетила по рабочим вопросам Николаев вместе с коллегами Игорем Копытиным, Алексеем Красовым и Павлом Якименко.

Об этом передает корреспондент НикВести.

На встрече с ректорами университетов и директорами городских школ главной темой обсуждения стало открытие учебного года с 1 сентября. Юлия Гришина выслушала просьбы и замечания от ректора ЧНУ имени Петра Могилы Леонида Клименко, ректора Национального университета кораблестроения им. адмирала Макарова Трушлякова Евгения, а также от проректора Национального университета имени В. А. Сухомлинского.

Присутствовали при обсуждении проблем образовательной среды на Николаещине и глава гороно Анна Лычко, и директор регионального департамента образования и науки Алла Велиховская.

— Мы продолжаем думать, как наши дети будут учиться с 1 сентября, — заявила она в начале встречи.

Глава департамента образования Николаевщины подчеркнула, что каждый день российская ракетв может повредить новую школу, а сертифицированных и безопасных укрытий в большинстве из учреждений нет.

Исходя из этого, Алла Велиховская отметила, что в новом учебном году городские школы недосчитаются половины первоклассников в сравнении с прошлогодним набором, а первых курсов может не остаться как таковых.

Университетская среда, в первую очередь, просила у Гришиной поспособствовать отмене Национального мультипредметного теста для Николаевщины в условиях войны, чтобы все желающие учиться могли без проблем поступить в университет, который отсеет слабых студентов после первой сессии.

— Нужно дать разрешение принимать в университет без всяких тестов. Есть атестат — есть право на образование. Людей будет меньше, чем в прошлом году, мы примем всех, кто есть, — подчеркнул Леонид Клименко.

Глава подкомитета по вопросам высшего образования такую меру поддержала, как и ректора других николаевских университов.

Мэр Николаева Александр Сенкевич, в свою очередь, отметил, что в новых реалиях нужно снижать количество цензов на обучение, чтобы сохранить университеты. Городской голова добавил, что после войны в Украине будет спрос прежде всего на рабочие профессии, которые смогут восстанавливать поврежденные после русских бомбежек и обстрелов города.

— За 30 лет назависимости у нас полностью девальвировали значение рабочих профессий. Нам сейчас нужны будут не люди, имеющие какие-то научные степени, а электрики и сварщики, — развил свою мысль градоначальник.

Со стороны среднего образования главными запросами были — подготовка к новому году онлайн-обучения, а также проблема с преподаванием на оккупированных территориях. Алла Велиховская рассказала, что в громадах Николаевской области, где стоит российская армия, найденный украинский учебник у учителей может обернуться для них большими проблемами. Поэтому директор регионального департамента образования и науки призвала проработать механизм, который позволит продолжать национальный процесс обучения в опасных районах Николаевщины.

— Чтобы дети не учились по программе оккупанта, — конкретизировала Алла Велиховская.

По итогам встречи Юлия Гришина вместе с другими парламентариями записала все замечания, просьбы и рекомендации освитян Николаевщины, чтобы затем донести их до правительства и профильных министерств, в частности, МОН.

— Уважаемые коллеги, мы договорились. Ждем от вас запросов и держимся, — подытожила глава подкомитета в Верховной Раде.

Ранее сообщалось, что на мультипредметный тест, который в этом году заменит ВНО, зарегистрировались 229 тысяч украинцев.